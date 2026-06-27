Con el inicio de un nuevo bimestre cada vez más cerca, millones de adultos mayores ya se preguntan qué apellidos cobrarán primero la Pensión Bienestar y cuándo caerá el próximo depósito. Si éstas también son tus dudas, sigue leyendo para que te enteres de todos los detalles y programes tu próxima visita al Banco del Bienestar.

La Secretaría de Bienestar se encuentra alistando lo que será el pago del siguiente bimestre para los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Se tiene programado que el depósito sea entregado durante los primeros días del siguiente mes, por lo que miles de personas de la tercera edad están ansiosas por saber cuándo les toca y quiénes serán los primeros en recibir su dinero.

¿Qué apellidos cobrarían primero?

Si la Secretaría de Bienestar mantiene el esquema utilizado en bimestres anteriores, los primeros depósitos corresponderían a los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra A.

Posteriormente, los pagos continuarían de manera escalonada con el resto del alfabeto, distribuyéndose durante varios días hábiles para evitar saturaciones en los cajeros automáticos y sucursales del Banco del Bienestar.

Calendario tentativo de pago por apellido de la Pensión Bienestar

Aunque la Secretaría de Bienestar aún no publica el calendario oficial, ya circula un calendario tentativo basado en la forma en que se han realizado los pagos en operativos anteriores:

1 de julio: A

2 de julio: B

3 y 6 de julio: C

7 de julio: D, E y F

8 y 9 de julio: G

10 de julio: H, I, J y K

13 de julio: L

14 y 15 de julio: M

16 de julio: N, Ñ y O

17 de julio: P y Q

20 y 21 de julio: R

22 de julio: S

23 de julio: T, U y V

24 de julio: W, X, Y y Z.

Importante: estas fechas son tentativas y deberán confirmarse cuando la Secretaría de Bienestar publique el calendario oficial.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios?

Los adultos mayores inscritos en el programa recibirán el monto correspondiente a 6 mil 400 pesos.

El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

¿Qué hacer si no recibo el depósito?

Si el dinero no aparece en la fecha indicada, se recomienda:

Esperar algunas horas, ya que los depósitos pueden reflejarse de manera gradual.

Verificar el saldo en un cajero automático o mediante la aplicación del Banco del Bienestar.

Comunicarse a la Línea del Bienestar o acudir al módulo correspondiente si el problema persiste.

Las autoridades recomiendan no compartir datos personales ni bancarios con terceros.