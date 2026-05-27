¿Ya quieres jubilarte? Si eres mujer y estás pensando en el retiro, no esperes más ni hasta que cumplas 65 años; debido a un cambio gubernamental, las mujeres ahora podrán recibir pensión antes de los 60. ¿Qué tienen que hacer? Solamente, cumplir con algunos requisitos; aquí te contamos cuáles son.

La posibilidad de retirarse antes de cumplir 60 años se convirtió en uno de los temas más comentados y buscados por las mujeres trabajadoras esto debido a que les da la posibilidad de jubilarse y descansar antes de lo esperado, además de recibir su pensión que por ley les corresponde.

Aunque muchas personas creen que la jubilación sólo puede solicitarse después de los 60 años, existen algunos casos y modalidades que permiten acceder a un retiro anticipado bajo ciertas condiciones.

¿Qué mujeres pueden jubilarse antes de los 60 años?

En México, las mujeres trabajadoras del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pueden retirarse antes de los 60 años, así lo informó el instituto de salud en un comunicado.

La nueva edad mínima confirmada para acceder a la pensión por Cesantía en Edad Avanzada se ha establecido en 55 años para los hombres y 53 años para las mujeres.

¿A partir de cuándo podrán jubilarse las mujeres antes de los 60 años?

De acuerdo con lo dado a conocer desde 2028 se llevará a cabo una reducción progresiva de la edad mínima de jubilación:

“A partir de 2028, iniciará una reducción progresiva de la edad de jubilación: 57 años para los hombres y 55 años para las mujeres; de 2031 a 2033, disminuirá a 56 años para los hombres y 54 años para las mujeres. A partir de 2034 en adelante, la edad se reducirá a 55 años para los hombres y 53 años para las mujeres”, precisó el ISSSTE en un comunicado.

Requisitos para jubilarte antes de los 60 años si eres mujer

De manera general, los requisitos para acceder a la pensión por Cesantía Avanzada son:

Identificación oficial vigente del derechohabiente (Credencial para votar INE, Pasaporte o Cédula profesional).

(Credencial para votar INE, Pasaporte o Cédula profesional). Contrato bancario a nombre del ex trabajador y que contenga el número de cuenta y la clabe Interbancaria (si es Banamex presentar original y copia de tarjeta).

También podrían pedir:

-CURP

-Estado de cuenta AFORE

-Resolución o historial laboral.