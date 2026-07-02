Miles de beneficiarios de la Pensión Bienestar están desesperados e inquietos porque el pago de julio aún no ha sido entregado, por lo que comienzan a preocuparse sobre si las autoridades les darán el dinero correspondiente. ¿Por qué se retrasó el depósito? Te contamos lo que se sabe sobre el tema y cuál sería la fecha tentativa en la que se daría el apoyo económico.

La Secretaría de Bienestar se habría retrasado en el pago de las principales pensiones del Bienestar, algunas en las que están inscritos millones de mexicanos, quienes esperan su dinero para cubrir gastos, necesidades y deudas. Entre los beneficiarios que cobrarían están los de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

¿Por qué se retrasó el pago de la Pensión Bienestar julio 2026?

Hasta el momento, se desconoce la razón por la que la Secretaría de Bienestar no ha entregado el dinero de la pensión, esto debido a que no ha emitido un comunicado oficial que explique el motivo de la demora.

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar en julio?

Hasta ahora, las autoridades no han publicado el calendario oficial de pagos de julio, por lo que no existe una fecha confirmada.

Con base en entregas anteriores, se espera que la dispersión comience el próximo lunes 6 de julio y continúe de forma gradual hasta cubrir todas las letras. Las fechas definitivas serán dadas a conocer únicamente por las autoridades.

¿Cómo saber si ya me depositaron?

Los beneficiarios pueden verificar si el depósito ya fue realizado mediante alguna de estas opciones:

Consultar el saldo en un cajero automático del Banco del Bienestar

Revisar en la aplicación si está disponible

Acudir directamente a una sucursal del Banco del Bienestar.

¿Qué hacer si aún no cae el dinero de la Pensión Bienestar?

Si no recibes el depósito, las autoridades recomiendan:

-Comunicarte a los canales oficiales de atención de la Secretaría de Bienestar.

¿Dónde reportar falta de pago del Bienestar?

Para reportar la falta de pago de tu pensión o programa, comunícate a la Línea de Bienestar al teléfono 800 639 42 64.