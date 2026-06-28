¡Hay buenas noticias para los estudiantes en México! Antes de que lleguen las vacaciones de verano, podrán disfrutar de un último fin de semana largo, esto por una suspensión de clases que tiene prevista la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con lo marcado en el calendario escolar 2025-2026, alumnos de instituciones de preescolar, primaria y secundaria afiliadas a la SEP tendrán un puente vacacional para julio de 2026 debido a la descarga administrativa.

El calendario apunta que la suspensión ocurrirá el viernes 3 de julio por la descarga administrativa, que es cuando el personal académico evalúa y registra el desempeño de los alumnos de educación básica.

Debido a que sólo los docentes acuden a sus centros de trabajo a registrar las calificaciones, los alumnos no van a clases.

Esta suspensión de clases se unirá al fin de semana del sábado 4 y domingo 5 de julio , por lo que habrá varios días sin actividades.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026 en México?

Se sabe que las autoridades educativas suspendieron las clases para el martes 30 de junio debido al partido de la Selección Mexicana vs Ecuador en el Estadio Azteca. El decreto, compartido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sólo aplica para la CDMX en esta fecha.

#TuSecretarioInforma🗞️ | El maestro @mario_delgado anunció la publicación de los calendarios escolares 2025-2026, cuya aplicación será obligatoria para las escuelas públicas y particulares de #EducaciónBásica, así como Normales de todo el país. 📆🏫



🔗 Conoce más:… pic.twitter.com/dPXiu9Lf1S — SEP México (@SEP_mx) June 9, 2025

En torno a esta suspensión y la descarga administrativa, hasta el momento se mantiene en pie el 15 de julio como fecha para el fin de curso a nivel nacional. Por ahora no hay anuncios oficiales sobre el adelanto de las vacaciones para escuelas de la Ciudad de México, sede del Mundial, ni para la Zona Metropolitana.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos de educación básica?

Aún no finaliza el ciclo escolar y ya surgió entre los padres de familia la pregunta sobre cuándo regresan los niños a las escuelas tras las vacaciones de verano para el ciclo 2026-2027.

La SEP todavía no revela el calendario escolar para el siguiente periodo, pero siguiendo con el ciclo anterior, el inicio de clases ocurrirá hacia finales de agosto e inicios de septiembre. ¡Manténte atento a las actualizaciones de la secretaría para que estés listo!