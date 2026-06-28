La violinista Esmeralda Camacho arrasó en redes sociales al compartir una storie en Instagram luciendo glamorosa y bella con un atuendo que está dando de qué hablar, muy apropiado para la temporada de verano.

Recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un video corto en el que aparece luciendo un top al estilo braless, diseñado con manga corta y cordones negros atados sobre el pecho; la pequeña prenda verde menta con negro contó con una confección de tejido de punto. Dejó a la vista su delgada figura y vientre trabajado con una prenda inferior en color camel.

En el video, compartido en las stories, Esmeralda aparece presumiendo su belleza, destacada con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel y con el cabello, en corte bob ondulado, peinado con raya en medio.

La joven músico aprovechó la publicación para hablar de un tema que levantó los rumores entre sus fanáticos, en especial después de su vinculación con Christian Nodal más allá de lo profesional y los rumores que surgieron en torno a ella como su “amante”.

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En el video, la violinista habla sobre el “amor de su vida”, enfocándose en dicha frase dentro de la literatura y cómo los personajes tienen a una persona especial a pesar de nunca estar con ella de manera romántica.

“Se me hace bien fuerte cuando leo biografías de algún personaje y aparece la frase: Y sultanita, el amor de su vida’. O sea, imagínate ver tu nombre en la biografía de otra persona y que la descripción sea: ‘El amor de su vida’. Siento que ha de ser bien fuerte”, dijo.

Esmeralda Camacho conquista con look braless y habla del “amor de su vida”... ¿Indirecta para Nodal? Foto: Instagram

“Pero además porque no siempre el amor de su vida es la persona con la que este personaje se casó. No sé si han notado, cuando lee biografías de alguien, aparece como: ‘Se casó con sultanita, tuvo hijos con perenganita, pero el amor de su vida siempre fue… manganita”.

Tras el clip, en redes surgieron comentarios apuntando que Esmeralda estaba hablando de Nodal, quien podría ser el amor de su vida, con quien no está porque precisamente se casó con alguien más.

Los usuarios también señalaron que la frase “El amor de mi vida” se refería a la letra de Ya no somos ni seremos del cantante, que también habla de cómo dos personas que se aman no terminan juntos: “Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira / Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida / Ni tomando como loco / Ni con otro amor tampoco…”.

Previo a este video, Esmeralda Camacho compartió en sus redes un video en el que aparece modelando un vestido de novia combinado con un sombrero beige de ala ancha, al ver este accesorio, los usuarios le preguntaron de quién era, a lo que otros respondieron que era de Nodal.