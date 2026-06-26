Alessandra Ambrosio deslumbró en redes sociales al apoyar a Brasil durante el Mundial 2026. La supermodelo brasileña celebró con entusiasmo el inicio de la Copa Mundial de la FIFA y presumió toda su belleza.

En las imágenes compartidas en Instagram, la ex ángel de Victoria’s Secret, de 45 años, luce un bikini en tonos amarillo y verde, en clara alusión a los colores de Brasil. El conjunto resalta su figura y su estilo relajado, propio de unas vacaciones bajo el sol, mientras posa con naturalidad y seguridad frente a la cámara.

La publicación fue acompañada por un mensaje en portugués: “¡Vamos, Brasil!”. Sumó decenas de comentarios y se dio a notar como una de las brasileñas más exitosas en el extranjero.

🇧🇷 Brazil Day Special!



One of the most iconic Brazilian supermodels ever!



Name: Alessandra Ambrosio

Date of Birth: April 11, 1981

Age: 45 (as of 2026)

Birthplace: Erechim, Rio Grande do Sul, Brazil

Nationality: Brazilian 🇧🇷

Zodiac Sign: Aries ♈



Physical Stats

Height: Approx.… pic.twitter.com/JfVcwl2Wpb — Leo Gupt (@GuptXuser) June 19, 2026

También llamó la atención uno de sus accesorios: un anillo con diamante en el dedo anular, que la modelo llevó de manera discreta pero evidente. Aunque Ambrosio no hizo ningún comentario al respecto, muchos interpretaron el gesto como una posible señal de compromiso, o incluso matrimonio, con su pareja, Buck Palmer.

Alessandra Ambrosio mantiene una relación con Buck Palmer, diseñador de joyas, desde finales de 2024. Desde entonces, su historia ha ido consolidándose, y quienes siguen de cerca a la modelo aseguran que el vínculo entre ambos es cada vez más fuerte.

Los rumores sobre un posible compromiso no son nuevos. Hace unos meses, la modelo había generado especulación al aparecer en redes sociales con un anillo de oro en el mismo dedo. En aquel momento, una fuente cercana comentó que, aunque Ambrosio no había confirmado nada públicamente, eran una pareja muy sólida.

Incluso se sugirió que el propio Palmer podría haber diseñado la joya, lo que añadiría un toque personal y simbólico al accesorio. No sería extraño, considerando que ese es precisamente su campo profesional.

Durante unas vacaciones en Indonesia a mediados de abril, tanto Ambrosio como Palmer fueron vistos usando anillos en sus dedos anulares, lo que intensificó las especulaciones. A pesar de ello, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente un compromiso o matrimonio.

El inicio de su relación también tiene su dosis de glamour: fueron vinculados por primera vez en 2024, durante una fiesta en el marco de Art Basel Miami. Desde entonces, su romance ha evolucionado con apariciones públicas y momentos compartidos que reflejan cercanía y complicidad.

Personas cercanas a la modelo han señalado que Alessandra se encuentra en una etapa muy especial de su vida, convencida de haber encontrado una conexión auténtica. Tras relaciones complicadas en el pasado, ahora parece apostar nuevamente por el amor.

En 2025, la propia Alessandra Ambrosio habló sobre su relación en una entrevista, donde destacó que lo que más la une a Palmer es su forma de vivir: “Simplemente disfrutamos la vida al máximo. Nos encanta pasar tiempo juntos y valorar cada pequeña cosa”.