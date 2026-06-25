La empresaria y celebridad Kylie Jenner deslumbró en redes sociales al compartir una serie de fotografías en Instagram donde presume su figura con un look que no pasó desapercibido.

La influencer presumió su figura en bralette y también eligió una prenda que resaltó cada detalle de su silueta, generando miles de reacciones.

4K | Kylie Jenner via IG pic.twitter.com/cvl8hpWLrm — JumpTrailers (@JumpTrailers) June 24, 2026

En las imágenes, Kylie Jenner también luce un ajustado vestido de látex en color beige, una pieza que destaca por su diseño ceñido y su acabado brillante. El atuendo incorpora un elegante cuello halter que estiliza la parte superior del cuerpo, además de un detalle llamativo: una rosa en el cuello que aporta un toque femenino y distintivo.

Para complementar el outfit, Jenner optó por unas zapatillas nude a juego, logrando un look monocromático que alarga visualmente la figura. Su cabello lacio y suelto añadió un aire pulido, mientras que sus nuevos lentes de sol, parte de su colaboración con Meta, terminaron de darle un toque moderno y vanguardista.

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La sesión fotográfica, realizada frente a espejos, permitió diferentes ángulos que potenciaron el impacto visual de las imágenes.

Hace poco, la estrella de reality shows decidió disfrutar del sol y el mar en un exclusivo destino junto a sus amigas, dejando claro que el verano es su temporada favorita.

Durante su estancia en las paradisíacas Islas Turcas y Caicos, la influencer de 28 años optó por un bikini de tiras con estampado tipo serpiente, una elección que resaltó su silueta y acaparó miradas. Mientras descansaba bajo el sol, las imágenes mostraron a Jenner relajada y disfrutando del entorno, aunque el diseño diminuto de su bikini no pasó desapercibido.

El viaje no solo fue una escapada de descanso, sino también un evento especial vinculado a su marca, Kylie Cosmetics.

La empresaria organizó una experiencia exclusiva en una lujosa mansión frente al mar, donde reunió a varias amigas cercanas como Victoria Villarroel, Maguire Grace Amundsen, Anastasia Karanikolaou y Yris Palmer.

A través de sus redes sociales, Kylie Jenner compartió algunos momentos del viaje con sus casi 400 millones de seguidores.

Se le ve modelando distintos bikinis y disfrutando de cenas con vista al atardecer acompañaron mensajes como “viaje de verano” y referencias a su línea de cosméticos.

Uno de los detalles más llamativos fue la personalización total del lugar. El logotipo de Kylie Cosmetics estuvo presente en distintos elementos de la mansión, desde espejos y toallas hasta bebidas y accesorios.