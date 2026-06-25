Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron juntos en redes sociales durante el partido México vs Chequia este miércoles, y más allá de su celebración por el triunfo de la Selección Mexicana, la pareja se convirtió en tema de conversación por un detalle; ambos mostraron anillos de matrimonio. ¿Se casaron por la iglesia en secreto?

Un video que se hizo viral en internet muestra a la pareja acompañada de un par de amigos cantando frente a la cámara. Entre sonrisas y muestras de afecto físicas, Ángela muestra directamente su mano izquierda con un enorme anillo de compromiso además de una argolla dorada más delgada.

LEE MÁS: Kylie Jenner y el diminuto bralette con el que presumió sus curvas en Instagram

Casi al mismo tiempo, Nodal hace dos corazones con los dedos mostrando frente a la cámara que también trae una alianza dorada, del mismo estilo que el anillo de la hija de Pepe Aguilar.

Después de que se hicieran virales las imágenes de las celebridades, los usuarios de redes sociales y sus fanáticos aseguraron que los anillos se tratan de argollas matrimoniales y que se casaron en secreto para no provocar otra polémica mediática.

NO TE PIERDAS: Memo Ochoa y Dulce María: el intenso romance que terminó y que pocos recuerdan hoy

“Están sospechosos estos forajidos”, “No se casaron, son regalos por su aniversario de bodas”, “Qué bien si ya se casaron por la iglesia, ya vendrá la boda a lo grande”, “¿Cuáles esposos? No aceptan víboras en las iglesias”, “Ya traen sus anillos de bodas, se nos volvieron a casar en secreto”, “Los señores esposos con nuevas argollas matrimoniales”, comentaron los internautas.

Hasta el momento no hay una confirmación de su matrimonio religioso. Hace unos meses, Christian reveló que su boda se había suspendido alegando la inseguridad que se vive en México, en especial en las periferias del rancho familiar El Soyate, en Zacatecas donde ambos quedaron atrapados en un fuego cruzado de las organizaciones criminales de la zona.

“No sé, todavía no hay fichas, simplemente se pospone. Pues realmente hasta que la situación mejore en México vamos a hacerlo”, reveló en una entrevista.

“Incluso nosotros habíamos hablado mucho de, de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por, por, pues la situación como está México, nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad? En el, en el carro”, agregó.

El anuncio de la suspensión de su boda surgió a la par de la polémica del video Un Vals, donde apareció una modelo parecida a Cazzu y Ángela Aguilar.

En su momento, el clip generó una ola de críticas y comentarios en redes sociales que llevó a Nodal a pronunciarse al respecto ya deslindarse de la producción del video.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso...pero mi voz que es lo único que me queda siempre será de ustedes”, escribió en sus stories de Instagram.