Fátima Bosch enloqueció las redes sociales y a los aficionados del futbol luego de que compartiera una foto inédita en la presumió que tuvo un momento muy especial con Memo Ochoa; la ganadora de Miss Universo 2025 subió la instantánea luego del triunfo de la selección mexicana ante Chequia; sus seguidores y miles de personas reaccionaron a la imagen y desató furor en las redes.

La alegría que ha despertado la selección mexicana ha llegado a todos los rincones y personas del país; a esta ola de esperanza y felicidad se han sumado varias celebridades, incluida Fátima Bosch, actual Miss Universo, quien dejó en claro que no se pierde los partidos de la selección mexicana y que la apoya en todo momento.

Es por eso que para celebrar la victoria del Tricolor ante los checos la modelo decidió compartir en su cuenta de Instagram con todos sus seguidores un recuerdo que tiene junto con el exportero del América.

La Miss Universo mexicana subió una foto en una historia de Instagram en la que posa junto con Ochoa, pero cuando ella era una niña y el arquero ya era una figura en el equipo de Coapa.

“Los rumores son ciertos, soy su fan desde bb, crecimos viéndote jugar y siempre nos hiciste soñar. Crack, ídolo, máster”, escribió Fátima en la instantánea en la que salen también otros dos niños que se presumen eran sus familiares.

Memo Ochoa y Fátima Bosch. Foto: Tomada de Instagram @fatimaboschfdz

En la imagen también se observa a Bosch con un balón del América en sus manos, el cual parece estar autografiado por todo el equipo de ese entonces; además, vestía la playera del famosos equipo mexicano, con lo que también dejó entrever que es su seguidora.

Antes de compartir esta foto inédita y reveladora, en sus historias también compartió una publicación en la que aparece Memo Ochoa cuando era joven y escribió un mensaje que dice “Leyenda”.

La respuesta de los usuarios fue inmediata, ya que en plataformas como TikTok señalaron que con esa foto Fátima Bosch se unió al club de las personas que admiran a Guillermo Ochoa desde los inicios de su carrera. Otros usuarios manifestaron su sorpresa ya que no imaginaron que la Miss Universo fuera fan del arquero mexicano y menos que tuviera una foto con él.