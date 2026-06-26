Una nueva polémica involucra a Fátima Bosch luego de que Giovanni Medina se lanzara en su contra después de que la Miss Universo negara haber tenido un romance con él. El empresario reaccionó con dureza y frente a los medios dio varias declaraciones, desmintiendo a Bosch y acusándola de ser “ingrata”.

La controversia comenzó cuando Fátima Bosch fue cuestionada sobre los rumores que aseguraban que habría tenido una relación con Giovanni Medina, ex de Ninel Conde. Fue en mayo pasado cuando se le preguntó sobre este tema a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. "Yo a él lo conozco porque se lleva con mis papás, pero nada qué ver..., por supuesto que no, ¿qué les pasa, chavos?, no sé (de dónde se conocen)..., ¿de personas del trabajo?, no sé, lo conozco por mis papás", mencionó.

Dichas palabras llegaron a oídos de Medina, quien no se quedó callado y decidió romper el silencio para dar detalles de la relación que sostuvo con la famosa. En un encuentro con la prensa que fue transmitido por Despierta América, Giovanni Medina aseguró que la versión de Fátima Bosch estaba muy alejada de la realidad.

“Esas caritas no las hacía cuando recibía cosas, esas caritas no las hacía cuando se le ayudaba”, aseguró el también inversionista. Añadió: “Y no me parece correcto que por un enojo, por un berrinche, se muestre ingratitud”.

Además, Medina dejó entrever que conoce a la Miss Universo desde hace algunos meses ya que le brindó apoyo en su imagen pública y en asuntos complejos. “Se le ayudó en temas jurídicos bastantes, muy delicados, muy turbios, que pues a mí no me gustaría involucrarme, pero pues se apoyó también en eso”, afirmó.

Cuando se le cuestionó sobre si la ayuda fue para Fátima o para su papá, él contestó: “A ella. Bueno, al papá también, pero lo conozco a él el 5% de lo que la conozco a ella”. Otra de las declaraciones que generó polémica fue cuando se le preguntó sobre si Fátima Bosch verdaderamente ganó el título de Miss Universo y, aunque evitó confirmar o negar dicha inquietud, sí lanzó una escandalosa frase: “Si algún día les dan una corona, chequen bien, denle una mordida para que vean que no vaya a ser de chocolate”.

Hasta el momento, Fátima Bosch no ha emitido una respuesta pública tras las palabras de Giovanni Medina. En redes sociales, los seguidores de la modelo han salido en su defensa y le pidieron al empresario no insultar, difamar ni demeritar el trabajo de Fátima.

“Traes la realidad alterada, amigo”, “No te quieras colgar de Fátima Bosch es tu PATRONA”, “Pero si Fátima no dijo nada malo de ti, solo dijo que no te conoce y desmintió el rumor que que andaban pero ya sabemos que andas bien ardido porque no te hace caso”, “Qué ardido te viste, sólo porque Fátima fijo ‘nada que ver’”, “Señor que ridículo se ve dando esas declaraciones, cuando Fátima solo aclaró que nada que ver entre ustedes dos” y “Este cree que Fátima le fuera a hacer caso”, fueron algunas de las reacciones.

¿Quién es Giovanni Medina?

Giovanni Medina es un empresario e inversionista mexicano conocido por su presencia en la política mexicana. Es licenciado en Derecho y Maestro en Administración Pública y Finanzas. Fue miembro del equipo de coordinación, estrategia y comunicación de la campaña de Claudia Sheinbaum.