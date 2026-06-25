TE RECOMENDAMOS

Memo Ochoa y Dulce María: el intenso romance que terminó y que pocos recuerdan hoy

Memo Ochoa y Dulce María: el intenso romance que terminó y que pocos recuerdan hoy

La foto de Antonela Roccuzzo en bikini que eclipsó el cumpleaños 39 de Lionel Messi

La foto de Antonela Roccuzzo en bikini que eclipsó el cumpleaños 39 de Lionel Messi

FIFA evaluará mantener las pausas de hidratación en futuros Mundiales, dice Infantino

FIFA evaluará mantener las pausas de hidratación en futuros Mundiales, dice Infantino

¿Por qué le dicen ‘Tala’ a Raúl Rangel? Edad, estatura y la historia del portero héroe de México

¿Por qué le dicen ‘Tala’ a Raúl Rangel? Edad, estatura y la historia del portero héroe de México

Ester Expósito y Mbappé: así nació el romance que se volvió tendencia durante el Mundial 2026

Ester Expósito y Mbappé: así nació el romance que se volvió tendencia durante el Mundial 2026

De electricista a figura mundial: la increíble historia de Vozinha, el portero que frenó a España

De electricista a figura mundial: la increíble historia de Vozinha, el portero que frenó a España

La afición mexicana retomó en el partido mundialista de este miércoles contra República Checa el grito homofóbico por el que su país ya antes fue sancionado por la FIFA.

El grito de "puto" (una forma despectiva de referirse a los homosexuales) se escuchó en el primer tiempo del partido en el estadio Azteca, constataron periodistas de la AFP.

Fue durante un saque de meta del portero rival Matej Kovar al cumplirse el minuto 10 de la primera mitad.

México ya recibió antes multas por estos cantos homofóbicos, recurrentes en los cotejos del Tri.

Solo en junio, el tribunal de la FIFA ratificó dos multas por más de 76,000 y 100,000 dólares.

La federación local ha dicho en el pasado que ha realizado "los mayores esfuerzos posibles para educar, prevenir y erradicar" este tipo de expresiones.

El México-República Checa es el último partido de la fase de grupos para el equipo anfitrión, ya clasificado primero del Grupo A para los dieciseisavos de final.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]