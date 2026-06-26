El Mundial 2026 no sólo está dejando grandes actuaciones dentro de la cancha, también ha revelado historias que han conquistado a la afición. Una de las más comentadas es la amistad entre Mateo Chávez y Armando "La Hormiga" González, dos jóvenes que hoy representan el futuro de la Selección Mexicana y que se han convertido en protagonistas del torneo.

Durante el Mundial 2026, Mateo Chávez y "La Hormiga" González han sido de los jóvenes que más han destacado en los partidos del Tricolor. Su desempeño ha alimentado la ilusión de la afición, que ve en ellos a dos futbolistas capaces de liderar una nueva etapa para el combinado nacional.

¿Cómo se conocieron Mateo Chávez y "La Hormiga" González?

La amistad entre Mateo Chávez y Armando "La Hormiga" González comenzó varios años antes de compartir vestidor en la Selección Mexicana. De acuerdo con un artículo publicado por la FIFA, se conocieron cuando tenían cinco años debido a la cercanía de sus familias con el Necaxa ya que el padre de la “Hormiga” era entrenador, mientras que Paulo César “Tilón” Chávez, papá de Mateo, formaba parte de dicha institución deportiva.

Posteriormente, coincidieron en las fuerzas básicas de Chivas, equipo en el que compartieron paso en las categorías Sub-13 y Sub-15. Fue en 2024 cuando hicieron su debut en Primera División, de la mano del director técnico Fernando Gago. Después de esto, Mateo Chávez cumplió su sueño europeo al jugar con AZ Alkmaar, de la Eredivisie, mientras que, Armando González, se consolidó en la ofensiva de Chivas.

Su pasión por el fútbol y la convivencia constante en concentraciones nacionales fortalecieron una amistad que hoy continúa en el máximo escenario del deporte. Su confianza mutua ha sido uno de los factores que más ha llamado la atención de la afición durante el Mundial 2026.

¿Por qué su amistad se volvió viral?

Su amistad llamó la atención después de que ambos jugadores celebraron el gol que metió de Mateo Chávez simulando la icónica “fusión” de Dragon Ball.

¿Quién es Mateo Chávez?

Mateo Chávez es considerado uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección internacional. Nació en Monterrey, Nuevo León, el 11 de mayo de 2004, por lo que actualmente tiene 22 años. Juega de lateral izquierdo y su actual equipo es el AZ Alkmaar de la Eredevisie.

Su capacidad para incorporarse al ataque, su velocidad y su personalidad lo han convertido en una de las revelaciones del futbol mexicano y en una pieza importante para el futuro del Tri.

¿Quién es Armando "La Hormiga" González?

Armando González, de 23 años, se ha ganado un lugar entre las jóvenes promesas del fUtbol nacional. El nacido en Celaya, Guanajuato, el 20 de abril de 2003, juega de delantero en las Chivas.

Su capacidad para presionar, recuperar balones y generar peligro ofensivo ha despertado el interés de los aficionados, quienes lo consideran una de las grandes apuestas de México para los próximos años.

¿Por qué le dicen La Hormiga a Armando González?

Al futbolista mexicano Armando González, delantero de las Chivas y de la Selección Mexicana, le dicen la "Hormiga" desde que era bebé debido a que de niño le tenía una gran fobia a estos insectos, por lo que cada vez que las veía, se asustaba y decía "¡yiyigas, yiyigas!". Por este motivo, un tío suyo en Aguascalientes comenzó a llamarlo "Hormiga", un apodo que adoptó con tanto cariño.