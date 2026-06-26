Mundial 2026: los clasificados a dieciseisavos y las selecciones que ya dijeron adiós Consulta la lista completa de equipos clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y las selecciones eliminadas.

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Mundial 2026: los clasificados a dieciseisavos y las selecciones que ya dijeron adiós. (AP Photo/Silvia Izquierdo)