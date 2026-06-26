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Esta es la lista de los equipos clasificados para los 16avos de final del Mundial de Norteamérica 2026, que comenzarán el domingo, y los equipos ya eliminados del torneo.
CLASIFICADOS
- México
- Estados Unidos
- Alemania
- Argentina
- Francia
- Noruega
- Colombia
- Suiza
- Canadá
- Bosnia
- Brasil
- Marruecos
- Sudáfrica
- Costa de Marfil
- Ecuador
- Países Bajos
- Japón
- Suecia
- Australia
ELIMINADOS
- Túnez
- Turquía
- Haití
- Panamá
- Jordania
- Catar
- República Checa
- Curazao
- Irak
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