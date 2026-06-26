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Esta es la lista de los equipos clasificados para los 16avos de final del Mundial de Norteamérica 2026, que comenzarán el domingo, y los equipos ya eliminados del torneo.

CLASIFICADOS

  • México
  • Estados Unidos
  • Alemania
  • Argentina
  • Francia
  • Noruega
  • Colombia
  • Suiza
  • Canadá
  • Bosnia
  • Brasil
  • Marruecos
  • Sudáfrica
  • Costa de Marfil
  • Ecuador
  • Países Bajos
  • Japón
  • Suecia
  • Australia

ELIMINADOS

  • Túnez
  • Turquía
  • Haití
  • Panamá
  • Jordania
  • Catar
  • República Checa
  • Curazao
  • Irak
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