Héctor Méndez, conocido como el topo mayor mexicano, exhibió a una periodista venezolana por intentar darle un guión y pedirle un agradecimiento a la presidenta Delcy Rodríguez mientras hace su labor en Venezuela tras los devastadores sismos.

En un video que circula en internet de una entrevista concedida al medio Sports Venezuela, el líder del grupo rescatista Topos Azteca de México detalló que tuvo un altercado con una periodista que le pidió seguir un guión frente a las cámaras e involucrar a la presidenta venezolana en sus esfuerzos.

“Llegó una muchacha de una televisora local, no quiero decir qué medio, me dijo: ‘Tienes que decir esto y darle las gracias a la presidenta’ (...) Y le digo: ‘Mira mija, te voy a decir una cosa, tengo 80 años y tú no me vas a venir a mí a decir qué diga, ¿sí? No eres jefa de nadie. Yo no soy político, yo soy rescatista, soy voluntario. Soy sociedad civil y no vas a decir qué diga (...) La mandé al diablo”, contó Méndez, conocido dentro de la organización civil también como El Chino.

En el mismo video dijo que aceptó haber insultado a la reportera por “p*ndeja” y apuntó: “¿Cómo se le ocurre decirle a un p*nche viejo lo que tengo que hacer? ¿Qué m*erda tiene en la cabeza? Discúlpame, pero la maltraté”, señaló.

El Topo Mayor señaló que tiene un compromiso moral como rescatista con las personas afectadas que buscan a sus familiares en las regiones más afectadas de Venezuela tras los sismos del pasado miércoles, y descartó que estuvieran en el país por motivos políticos o que le debiera a la presidenta venezolana Delcy Rodríguez la oportunidad de participar en las labores.

“Tenemos un compromiso moral y no nos podemos quitar de aquí hasta que terminemos. No vine a andar picando por aquí, por allá”, dijo.

EL TOPO MAYOR ESTÁ AYUDANDO A LOS VENEZOLANOS 🇻🇪



Héctor Méndez, conocido como “El Chino” o “Topo Mayor, es el Fundador de https://t.co/1Nca5xwrFO (IG) y está en Venezuela con la brigada de rescate.



topo_mayor (IG) tiene 80 años de edad y 40 de experiencia en el rescate de vidas… pic.twitter.com/gA2ZOPfdVT — Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) June 27, 2026

Poco después de que se hiciera viral su acusación, en redes sociales identificaron a dicha reportera. Los usuarios de internet detallaron que se trataba de una periodista “chavista” y “propagandista” llamada Madeleine García, trabajadora del medio TeleSUR.

La organización que lidera Héctor Méndez, Topos Azteca de México, llegó a Venezuela para ayudar a las labores de búsqueda y rescate tras los sismos de 7.2 y 7.5 que azotaron en el país y que provocaron la muerte de más de 1500 muertos , según datos actualizados hasta el momento de esta publicación.

El Topo Mayor detalló que se unieron varios topos de México, Brasil y Argentina para ayudar a las brigadas de rescate de las víctimas.