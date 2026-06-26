La tragedia provocada por los terremotos en Venezuela ha dejado cientos de víctimas y miles de familias afectadas. Sin embargo, entre las historias que más han conmovido al mundo se encuentra la de Andrea, esposa del futbolista Héctor Bello, quien perdió la vida tras proteger a su hija durante el colapso del edificio donde vivían.

De acuerdo con la información compartida por el propio futbolista, Andrea falleció en el derrumbe provocado por el “doblete sísmico", los dos fuertes terremotos que se produjeron de manera consecutiva (de magnitud 7.2 y 7.5) el pasado miércoles 24 de junio.

Según lo narrado por Bello, tanto su esposa como su hija se encontraban en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela. Andrea, pareja del jugador, habría utilizado su propio cuerpo para proteger a su hija Alana, de un año ocho meses, quien logró sobrevivir. La historia se convirtió rápidamente en uno de los relatos más conmovedores surgidos tras la emergencia.

El emotivo mensaje de Héctor Bello: “Siempre serás nuestra heroína”

Horas después de confirmarse la tragedia, Héctor Bello compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales para despedirse de su esposa. En la publicación, el futbolista venezolano prometió que su hija crecerá conociendo el sacrificio de su madre y recordó que Andrea dio su vida para salvarla. También la llamó “nuestra heroína favorita”.

“Siempre vas a ser nuestra heroína favorita mami, me voy a encargar de recordarle a nuestra bebé lo maravillosa que fuiste, lo mucho que la amabas, le contaré la historia de cómo la salvaste, amor, cómo diste tu propia vida por nuestra hija, que fuiste una mujer valiente, que dando tus últimos suspiros nunca la abandonaste, mami, pero algo no te puedo perdonar, mami, me dejaste el alma destrozada, me dejaste solo, la lucha siempre decíamos que era de los dos, mami, te acuerdas que me pasaste una foto y te dije, esa niña si está bella y me dijiste yo también verdad y te echaste a reír, te dije si tú también estás bella pero no más que yo jajaja reíamos por tlf y la bebé siempre cortaba la llamada, cuando nos colocábamos los filtros y la bebé se asustaba jajaja decía papi no gusta, ay mi andreaaaa mami me destrozaste el alma. Siempre te voy a recordar mami siempre, recuerdas que siempre te decía que toda la vida ibas hacer la mujer mias, te reías toda enamorada y se te colocaban los cachetes rojo mami. Ay adreeeaaaa mami no puedo con esto amor de verdad no puedo”, fueron las palabras de Héctor Bello.

Posteriormente, también compartió un mensaje dedicado a su hija, quien informó se encuentra en el hospital, bajo el cuidado de una tía. “Hijaaaa mami necesito que sea fuerte solo espérame un poco más, necesito que sea tú la que sane mi corazón que lo tengo en pedazo no vas a ver a tu papito fuerte como siempre o sonriente pero prometo sanarme y hacerte la niña mas feliz del mundo ahora somos tu y yo y tu mamita que nos cuidara desde el cielo yo se que Andrea me dará fortaleza yo se que Andrea esta viendo lo que estoy pasando y se que Andrea también está sufriendo por nosotros pero entre todo este sufrimiento se que si tuviera un minuto para decirme algo, me diría que te proteja con mi vida como lo hizo ella y que no me olvide de comprarte siempre los cambures qué tanto te gustan”, escribió.

En las imágenes que compartió en su Instagram, se ve que la pequeña tiene una herida considerable en su ojo y que está siendo atendida por el personal del hospital. Las publicaciones del futbolista generaron una ola de mensajes de apoyo de aficionados, compañeros de profesión, amigos, familiares y cientos de personas de alrededor del mundo.

¿Quién es Héctor Bello?

Héctor Bello es un futbolista venezolano que se desempeña como defensa central del Marítimo de La Guaira, equipo de la Segunda División de Venezuela.

Mientras se desarrollaban las labores de rescate tras el terremoto, Bello confirmó el fallecimiento de su esposa y agradeció las muestras de solidaridad recibidas.