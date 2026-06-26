Vecinos y equipos de rescate removían el viernes los escombros para buscar a sobrevivientes de dos potentes sismos en Venezuela que han dejado al menos 900 muertos y unos 3,000 heridos, al tiempo que miles de personas han sido reportadas como desaparecidas.

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La región costera de La Guaira, al norte de Caracas, fue la más afectada, con decenas de edificios colapsados y donde se ha registrado la mayor cantidad de víctimas fatales. El principal aeropuerto venezolano, que se encuentra en esa región, permanece cerrado, lo que dificulta la llegada al país de ayuda internacional.

Los terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud del miércoles son los más fuertes registrados en el país sudamericano en más de un siglo.

Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela:

Vecinos desesperados de La Guaira piden ayuda

Cuando un gran deslizamiento de tierra azotó el estado de La Guaira en 1999, cobrándose la vida de más de 10,000 personas, Dalia Ramírez fue arrastrada por la inundación y, milagrosamente, logró sobrevivir.

Veintisiete años después este estado costero vuelve a ser una zona de desastre tras dos terremotos consecutivos, en los que el hijo de Dalia, su esposa y sus dos nietos quedaron bajo un edificio residencial financiado por el gobierno que quedó reducido a escombros.

“Tengo un dolor que no lo voy a superar nunca. Le digo a mi hijo que hasta el último suspiro lo voy a tener presente. No se lo deseo a ninguna madre este dolor que estoy pasando", dijo Ramírez a The Associated Press.

Los residentes del sector conocido como Playa Los Cocos están furiosos y desesperados.

“Hacemos un llamado al gobierno, a los países del mundo, que nos ayuden. Aquí se necesitan máquinas, la fuerza humana no va a dar abasto, no pueden hombres mover esas estructuras”, dijo a AP Nazareth Jiménez. Su hermano, su cuñada y sus sobrinos están bajo los escombros.

“ Auxilio por favor ayúdennos, ahí hay familias vivas todavía . Aquí no ha pasado nada, todo está igual, no han removido nada. ¿Dónde están las ayudas? No las veo”, se quejó la mujer.

México coordina envío de más asistencia basado en su experiencia

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum hablará con Delcy Rodríguez para coordinar el envío de más apoyo a Venezuela. “Actuar tan rápido tiene dos principios o dos acciones que se han desarrollado en México. La primera es la solidaridad... y lo segundo la preparación”, dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mexicana recordó que el plan de emergencia que se diseñó después del terremoto de 1985 en México, en el que murieron al menos 12.000 personas porque las autoridades tardaron mucho en actuar, implica la movilización no sólo de equipos especializados sino de todos los militares. “Es la única acción del gobierno donde no requieren una orden superior para poder actuar”, explicó.

Grupos de rescate se dirigen hacia La Guaira

En la principal carretera de Venezuela caravanas de fuerzas estatales, personal de servicios de emergencia, camiones volquete y maquinaria pesada se dirigen hacia la zona de la tragedia. Una camioneta civil que transporta colchones tenía las ventanas marcadas con el letrero “Ayuda de Trujillo”.

Bomberos del estado de Táchira, fronterizo con Colombia, están entre los desplegados para las labores de búsqueda y rescate en el estado costero de La Guaira.

El general Antonio Briceño informó que 45 bomberos y un perro entrenado llamado “Rescate” viajaron durante la noche y esperaban llegar a las zonas afectadas.

“Llevamos palas, picos, herramientas hidráulicas y agua potable que se necesitan en el lugar”, dijo Briceño. “Por lo general, siempre se maneja 48-72 horas para conseguir (rescatar) personas con vida”, agregó.

Se actualiza cifra de víctimas

La presidenta encargada Delcy Rodríguez informa que la cifra de muertos ascendió a 589, con 2.980 heridos, durante un anuncio rodeada de funcionarios gubernamentales y militares en La Guaira.

Agrega que como La Guaira ha sido el más afectado por los sismos, “hemos tomado la decisión de militarizar el estado” para que los militares puedan desplazarse, despejar las vías y encargarse de la distribución de alimentos y agua.

“Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus distintos componentes, están en el territorio del estado... para atender esta coyuntura tan dura que afecta a nuestro pueblo”, agregó.

Llega la ayuda de España

El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) llega a Venezuela para participar en la búsqueda de sobrevivientes. La unidad, compuesta por 40 personas y dos perros, se desplazará a las zonas designadas por las autoridades venezolanas y también colaborará en el control de los edificios derrumbados y la remoción de escombros.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español informó que 99 ciudadanos españoles se encuentran desaparecidos a consecuencia de los terremotos y cuatro han fallecido. Nueve ciudadanos portugueses han muerto, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal.