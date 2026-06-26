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ALERTA en Venezuela: casi 600 muertos y más de 50 mil desaparecidos tras el devastador doble terremoto
El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, informó este jueves que los fallecidos por los dos terremotos ocurridos el miércoles en su país ya dejan 920 muertos y 3,360.
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"Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio", señaló Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
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