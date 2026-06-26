Un temblor de magnitud 5,4 se registró este viernes a 75 kilómetros al oeste-suroeste de la isla de Mona, entre Puerto Rico y República Dominicana, informó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR).

Según este organismo, el seísmo se sintió a las 12.06 hora local (16.06 GMT) con una intensidad máxima de II en Hormigueros, municipio en el oeste de Puerto Rico.

El RSPR aseguró qu e no hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Tras el movimiento telúrico de magnitud 4.6 registrado este jueves entre República Dominicana y Puerto Rico, con epicentro cercano a Punta Cana, en el edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, conocido popularmente como “El Huacal”, se vivieron momentos de alerta y… pic.twitter.com/8591VGOXkl — RCNoticias (@rcavada) June 26, 2026

Este es el temblor reportado o sentido más cercano a Puerto Rico desde los dos terremotos de 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado miércoles en Venezuela y que provocaron que las autoridades emitieran un aviso de tsunami para la isla y la zona del Caribe.

No obstante, las autoridades cancelaron el aviso tiempo después.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó este viernes que la cifra de fallecidos a causa de los seísmos se elevó a 589 y a 2,980 los heridos, al tiempo que confirmó que ya se han producido 214 réplicas.

Sin embargo, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, cifró el jueves la cifra de heridos en 4.300 personas. EFE