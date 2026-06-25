Tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos en Venezuela, un video impactante y conmovedor comenzó a circular en redes sociales. En él se observa a una pareja de adultos mayores abrazándose mientras enfrentan el fuerte movimiento telúrico.

Los terremotos, cuyos epicentros se localizaron al oeste de la ciudad costera de Morón y en el estado Carabobo, respectivamente, ocurrieron este miércoles 24 de junio alrededor de las 6:00 p.m.

Video de una pareja de adultos mayores conmueve en redes sociales

En el video se muestra que la pareja se encontraba en la sala de su casa cuando comenzó el terremoto. Además, se observa que la mujer tenía dificultades para desplazarse hacia un lugar seguro, pues junto al sitio donde estaba sentada había una andadera.

“Amor, no te vayas”. Esa fue la frase que pronunció una adulta mayor a su esposo durante los terremotos que sacudieron a Venezuela este miércoles. La escena, captada en video y difundida en redes sociales, se ha viralizado por reflejar el apoyo mutuo en medio de la emergencia.… pic.twitter.com/vdfQuOmXgO — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 25, 2026

" Ayuda, mi amor " , expresa la mujer mientras los cuadros de la pared y algunos muebles de la cocina comienzan a moverse por el movimiento telúrico.

" Tranquila, no pasa nada ", responde el hombre para intentar calmarla.

Sin embargo, la frase que más conmovió a los usuarios de redes sociales fue lo último que dijo la mujer mayor:

" Tengo miedo. Amor, no te vayas ".

El video rápidamente generó miles de reacciones en X e Instagram. Además de la emotiva escena, algunos usuarios notaron la presencia de dos gatos que acompañaban a la pareja y preguntaron si también estaban bien.

"Con sus gatitos :'(. Felizmente no pasó a mayores, aunque la sensación de miedo les habrá alterado su sistema nervioso".

¿Qué opinaron las redes sociales?

Entre los comentarios que dejaron los usuarios destacan:

"Ella le suplica: 'Tengo miedo, no te vayas'. Me destruye el corazón."

"Es lo único que uno pide en la vida: con quien cuidarse hasta el último de los días."

"El amor en su máxima expresión. Confiando en Dios, espero que estén bien."

"Una imagen que transmite tanta vulnerabilidad como valentía. Espero que esta pareja y todos los afectados se encuentren a salvo."

México manda apoyo a Venezuela

Tras esta catástrofe, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México enviará un equipo militar de rescatistas y personal médico para ayudar al pueblo venezolano.

"Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela", dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

¿Cuántos muertos y heridos ha dejado el doble terremoto en Venezuela?

De acuerdo con el informe del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se han reportado al menos 188 personas fallecidas y más de 1,500 heridas.

El gobierno de Venezuela declaró Estado de emergencia, pues estos sismos han sido los más fuertes que ha enfrentado el país desde desde 1900.