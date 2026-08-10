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La influencer y modelo Anastasia Karanikolaou, conocida también como Stassie Baby, deslumbró en redes sociales tras compartir una serie de fotografías en las que presume su espectacular figura con un diminuto bikini dorado que impactó a sus millones de seguidores.
Considerada una de las creadoras de contenido más populares de Estados Unidos, desató una ola de reacciones en Instagram gracias a un atrevido bikini que resaltó su estilo glamuroso, pues tenía aplicaciones de estoperoles en el contorno. Las imágenes acumularon miles de "me gusta" y comentarios en cuestión de horas.
Con poses llenas de confianza y una estética cuidadosamente planeada, Anastasia Karanikolaou demostró una vez más por qué se ha consolidado como un referente de moda y belleza. El bikini metálico también resaltó su figura curvilínea y cada vez más diminuta cintura.
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Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.
Kylie Jenner describió a Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.
A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo.
Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.
“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".
Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.
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