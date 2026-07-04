Anastasia Karanikolaou se robó todas las miradas durante su asistencia a una exclusiva White Party, donde se reunió con un selecto grupo de amigas. La reconocida influencer y creadora de contenido demostró una vez más por qué es considerada una de las figuras más destacadas de las redes.

Para la ocasión, eligió un espectacular vestido blanco con un escote infinito que se convirtió en el protagonista de su look. El diseño resaltó su estilizada figura curvilínea. Dejó al descubierto su abdomen plano y sus brazos torneados, características que fueron ampliamente elogiadas por sus seguidores.

La influencer complementó su atuendo con un maquillaje de acabado natural compuesto por base, rubor y labial en tono nude. Además, intensificó su mirada con un delineado tipo cat eye, un detalle que añadió glamour a su imagen y terminó de completar un estilismo deslumbrante.

Con una actitud segura y elegante, Anastasia posó frente a las cámaras y compartió algunos momentos de la velada.

Anastasia Karanikolaou saltó a la fama en redes sociales por ser la amiga de Kylie Jenner. Han mantenido su amistad durante más de una década. Según el tabloide Daily Mail, se conocieron en una tienda Barnes & Noble en Calabasas, California, cuando ambas tenían 13 años y estaban en la escuela secundaria.

Kylie Jenner describió a Karanikolaou como su amiga más antigua y compartió que han pasado por muchas experiencias juntas, considerándola como una hermana.

A diferencia de las Jenner, Anastasia no proviene de una familia adinerada y su madre luchó contra las adicciones. A pesar de esto, mantiene a su familia como influencer y modelo.

Recientemente, Anastasia Karanikolaou se sinceró sobre haberse sometido a una cirugía plástica a una edad temprana. “No me he puesto implantes en el trasero. Los únicos implantes que tengo están en mis pechos”, dijo.

“Y no digo que no me haya hecho otras cosas o que no haya cambiado de lugar algunas cosas o lo que sea. Pero siento que estaba en un momento de mi vida cuando era más joven y sentía que mis labios necesitaban ser grandes, mis pechos necesitaban ser grandes. Todo... Mi trasero necesitaba ser grande".

Ahora reflexiona un poco antes de hacerse algo, pero señala que hay un gran estigma en torno a la cirugía plástica. “Tanto si dices que te la has hecho como si no, la gente encontrará la manera de decir algo al respecto y convertirlo en algo negativo. Nadie tiene por qué decirle nada a nadie si no quiere hacerlo”, sentenció.