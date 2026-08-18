Fuera de sus actos políticos y su protagonismo en el funcionamiento del mundo, incluida la guerra en Medio Oriente, el presidente Donald Trump ha estado bajo el escrutinio mediático por la cercanía que tiene con su asistente Natalie Harp, de 35 años. ¿Por qué? ¿Quién es ella?

Desde hace tiempo, Harp ha sido vista cerca de Trump, e incluso fotografía con su familia, debido a su puesto como asistente de comunicaciones en la Casa Blanca. Si bien no es raro que el presidente esté rodeado de su gabinete, secretarios y asistentes, la presencia de Harp en su vida diaria ha causado sorpresa y especulaciones.

El polémico rol de Natalie, ¿quién es Harop y por qué la llaman "impresora humana" ?

Natalie se ha consolidado como una de las figuras más influyentes y cercanas dentro del equipo del presidente, destacando por su extrema lealtad y su labor. Según los informes, su principal función radica en acompañar a Trump en sus actividades cotidianas para captar sus ideas en tiempo real.

En el entorno político, su peculiar método de trabajo le ha valido el apodo de la "impresora humana". Esta reputación surge de su dedicación para recopilar e imprimir publicaciones favorables en redes sociales para entregárselas directamente al mandatario, sin triangulaciones ni la ayuda de otras personas.

Además, Natalie registra cuidadosamente cualquier comentario del presidente para transformarlo y adaptarlo en futuros mensajes de impacto para sus plataformas digitales, todos bajo sus ideales políticos.

¿Quién es Natalie Harp? La asistente de 35 años que se ha vuelto inseparable de Trump. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Esta cercanía ha generado debate mediático tras las fuertes declaraciones del hermano distanciado de la asistente, Preston Harp, al Daily Mail, quien describió el vínculo de su hermana con el presidente como “muy poco saludable” y la comparó con un “club de fans”, revelando incluso la existencia de una supuesta carta en la que Natalie le escribía a Donald Trump en la que le dijo: “Usted es lo único que me importa”.

Pese a los rumores que circulan en redes por su cercanía, las declaraciones de Preston e incluso dicha carta, hasta el momento no existe ninguna queja formal que señale una relación inapropiada entre ambos.

Harp ha estado mano a mano con Trump desde 2022, cuando dejó su trabajo en la cadena de televisión de derecha One America News para unirse a las labores de comunicación dentro de su gabinete.

¿Quién es Natalie Harp? La asistente de 35 años que se ha vuelto inseparable de Trump. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)

En 2019, Natalie le adjudicó su recuperación de cáncer a Trump después de que éste lanzara la ley Derecho a intentarlo, con la que probó medicamentos no aprobados por la FDA para sus tratamientos.

¿Dónde está Melania Trump? ¿Qué piensa de Harp?

En medio del escrutinio público por la cercanía de ambas figuras y la devoción que le profesa Harp a Trump, las preguntas son ¿qué piensa Melania Trump de todo esto? ¿en qué posición se encuentra?

De acuerdo con declaraciones del biógrafo Michael Wolff, la estrecha relación entre el presidente y su asistente ha generado tensiones con la primera dama de Estados Unidos, quien no ha tenido apariciones públicas en los últimos días y no se ha dejado ver con su esposo.

El autor señala que Melania se ha mantenido alejada de Trump deliberadamente, incluso desde la campaña presidencial, y se ha negado estar cerca cuando su esposo está trabajando con Natalie o cuando aparece a cuadro en mítines, viajes o en fotografías.

“Melania, cuyas apariciones con su marido eran cuidadosamente negociadas y coreografiadas, no se presentaba si Harp estaba presente”, comentó el escritor en una entrada en el blog de Substrack Howl.

“Como Harp siempre estaba presente, Melania nunca aparecía, y sólo lo hacía con su marido durante la última semana de campaña”, agregó.