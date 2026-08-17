Si recibiste recientemente tu tarjeta del Banco del Bienestar y tienes pagos pendientes de una Beca Bienestar, hay una nueva fecha de dispersión que debes tomar en cuenta.

El Gobierno de México informó que los estudiantes que se encuentran en esta situación recibirán sus recursos entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto de 2026.

El depósito no necesariamente llegará el mismo día para todos los beneficiarios, ya que los pagos se realizarán de manera gradual durante esos cinco días.

La información fue dada a conocer por Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, quien explicó que esta dispersión está dirigida a quienes recibieron recientemente su tarjeta del Banco del Bienestar y todavía tienen recursos pendientes.

¿Cuándo depositan los pagos pendientes de Becas Bienestar?

Los pagos pendientes se depositarán del lunes 24 al viernes 28 de agosto de 2026.

La dispersión se realizará durante ese periodo, por lo que los beneficiarios deberán estar atentos al saldo de su tarjeta del Banco del Bienestar.

No todos los depósitos llegarán el mismo día. La fecha en que aparezca el dinero dependerá de la programación correspondiente a cada estudiante.

Por ello, si el pago todavía no aparece al inicio del periodo, esto no significa necesariamente que exista un problema con el depósito.

¿Quiénes recibirán el pago de Becas Bienestar del 24 al 28 de agosto?

Esta dispersión está dirigida a estudiantes que recibieron recientemente su tarjeta del Banco del Bienestar y tienen pagos pendientes correspondientes a alguno de los siguientes programas:

Beca Rita Cetina: estudiantes de primaria y secundaria.

estudiantes de primaria y secundaria. Beca Benito Juárez: estudiantes de educación media superior.

estudiantes de educación media superior. Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: estudiantes de educación superior.

El requisito clave para esta dispersión es encontrarse entre los beneficiarios que recibieron recientemente su tarjeta y que todavía tienen recursos pendientes.

¿Cuánto depositarán de Becas Bienestar?

El monto que recibirá cada estudiante dependerá de su situación particular y de los pagos que tenga pendientes.

En algunos casos, el depósito puede incluir más de un pago acumulado, por lo que no todos los beneficiarios recibirán la misma cantidad de dinero.

Por esta razón, el monto debe verificarse de acuerdo con la beca correspondiente y los pagos pendientes registrados para cada estudiante.

¿Qué pasa si ya recibí mi tarjeta del Banco del Bienestar?

Si recientemente recibiste tu tarjeta del Banco del Bienestar y tienes pagos pendientes de tu beca, debes mantenerte atento a tu saldo entre el 24 y el 28 de agosto .

El hecho de contar con la tarjeta es importante porque este es el medio mediante el cual se entregan directamente los recursos de las Becas Bienestar.

Los beneficiarios no necesitan asumir que todos los depósitos aparecerán el primer día del periodo, debido a que la dispersión será gradual.

¿Cómo saber si ya depositaron mi Beca Bienestar?

La principal recomendación para quienes esperan un pago pendiente es consultar periódicamente el saldo de su tarjeta del Banco del Bienestar durante el periodo establecido.

Si el depósito no aparece inmediatamente el 24 de agosto, es necesario considerar que los recursos pueden llegar en cualquiera de los días comprendidos entre el 24 y el 28 de agosto.

Además, si el estudiante tiene más de un pago pendiente, el depósito podría incluir los recursos acumulados.

¿Qué becas están incluidas en este pago?

Las Becas Bienestar contempladas en esta dispersión son:

Beca Rita Cetina

El programa está dirigido a estudiantes de educación básica. Para esta dispersión se contempla a beneficiarios de primaria y secundaria que recibieron recientemente su tarjeta y tienen recursos pendientes.

Beca Benito Juárez

La dispersión también contempla a estudiantes de educación media superior que tienen pagos pendientes y recientemente recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar.

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Los estudiantes de educación superior que forman parte del programa y cumplen con las condiciones señaladas también recibirán los recursos pendientes durante este periodo.

¿Dónde se recibe el dinero de las Becas Bienestar?

Los recursos se entregan mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, que es el instrumento utilizado para recibir directamente los apoyos económicos.

El Gobierno de México señala que la entrega se realiza sin intermediarios.

Becas Bienestar: fechas clave

Dato Información Fecha de inicio Lunes 24 de agosto de 2026 Fecha de término Viernes 28 de agosto de 2026 Beneficiarios Estudiantes con tarjeta recién entregada y pagos pendientes Medio de pago Tarjeta del Banco del Bienestar Becas incluidas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro Depósito Gradual durante el periodo

Becas Bienestar: ¿qué debes hacer si tienes un pago pendiente?

Si recientemente recibiste tu tarjeta del Banco del Bienestar y estás esperando recursos de una Beca Bienestar, revisa tu saldo entre el 24 y el 28 de agosto.

Recuerda que el depósito puede aparecer en cualquiera de esos días y que, dependiendo de tu situación, podrías recibir más de un pago pendiente acumulado.