El registro obligatorio de la línea telefónica sigue en marcha, según el calendario establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Si bien las autoridades pusieron como plazo el 31 de diciembre para que culminen los registros, dicha fecha no aplica para todos.

¡Si aún no has registrado tu línea y no tienes claro de cuándo te toca, sigue leyendo para conocer el calendario completo y qué pasará si no haces el trámite!

¿Qué terminación de celular sigue después del 0 y cuándo se suspenderán las líneas?

El pasado 15 de agosto fue el último para los números con terminación 0. Ahora, en esta quincena, el registro es obligatorio para todos aquellos usuarios que tengan el número 1 como último dígito de su número telefónico.

Según señala el calendario oficial, el plazo de registro para las líneas con terminación 1 finalizará el próximo lunes 31 de agosto, los números no registrados serán suspendidos en un plazo de 72 horas a partir de dicha fecha.

Calendario del registro de celulares 2026: fechas según la terminación

Así continuará el calendario para el registro de líneas telefónicas:

Como se mencionó, la fecha límite no aplica para todos, y depende del último dígito de tu número. Así continuará el calendario para la vinculación hasta la fecha límite del 31 de diciembre:

1: 31 de agosto

2: 15 de septiembre

3: 30 de septiembre

4: 15 de octubre

5: 31 de octubre

6: 15 de noviembre

7: 30 de noviembre

8: 15 de diciembre

9: 31 de diciembre

¿Qué pasa con las líneas celulares que no se registren a tiempo?

Si no vinculas tu línea a tiempo, la compañía telefónica que utilices tendrá 72 horas para suspender tu servicio, especifica la CRT:

“Una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo”.

Asimismo, al ser suspendidas las líneas telefónicas, los usuarios podrían tener complicaciones para hacer uso de otros servicios ligados al número como operaciones bancarias, uso de aplicaciones, acceso a redes sociales e incluso el envío de mensajes por WhatsApp.

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La CRT anuncia calendario y fechas límite para el registro de líneas.



Las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico.



Más información https://t.co/NqBRjvu8Tj pic.twitter.com/avqBrPPGii — CRTGobMX (@CRTGobMX) June 25, 2026

¿Se pierde el número de celular si suspenden la línea?

La respuesta es NO ; sin embargo se debe realizar sí o sí la vinculación para recuperarla. La CRT da una prórroga para hacer el registro después de que la línea haya sido suspendida por no hacerlo en tiempo y forma: “La línea no se pierde: el trámite para recuperarla puede realizarse por internet desde el propio teléfono o de forma presencial en Centros de Atención a Clientes”.

“La CRT informa a las personas usuarias con líneas terminadas en 0 que no realizaron su vinculación dentro del plazo establecido: su línea telefónica no se ha cancelado ni perdido (...) para reactivar el servicio, únicamente es necesario completar el proceso de registro ante su compañía telefónica”, señala un comunicado de la comisión.

¿Cómo hacer el registro de líneas telefónicas?

“Se reitera que el proceso no lo realiza el gobierno, sino que se lleva a cabo directamente ante las compañías telefónicas, que únicamente asocian nombre y CURP del usuario al número de celular, eliminando cualquier otro dato o imagen usado durante el proceso de vinculación”, agrega el comunicado. Para vincular tu línea, sigue los siguientes pasos:

Entra al portal de tu compañía telefónica e ingresa tu número de celular

Toma una foto de tu identificación vigente (INE) por ambos lados para verificar el documento

Valida tu identidad usando la cámara de tu celular y siguiendo las instrucciones

Registra tu línea

¿Dónde se hace el registro de líneas telefónicas?

Si no puedes acceder al portal de tu compañía, accede directamente al sitio web de CRT en este enlace: https://portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles.

Aquí podrás elegir tu compañía y seguir el paso a paso ya mencionado.

¡Toma en cuenta lo siguiente! Si no puedes hacer la vinculación en línea, la puedes hacer presencial, sólo acude al centro de atención al cliente de tu compañía telefónica con tu credencial INE vigente.