TE RECOMENDAMOS
Warner Bros. Studio Tour Hollywood en Los Ángeles: ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hay? Recorre los mundos de Friends, DC y Harry Potter
Viajar en avión implica cumplir una serie de reglas de seguridad, especialmente cuando se trata del equipaje de mano. No conocer estas restricciones puede provocar retrasos, inspecciones adicionales o incluso que tengas que despedirte de algunos de tus objetos antes de abordar.
Si vas a salir desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o desde cualquier otro aeropuerto de México o Estados Unidos, conviene revisar qué artículos están prohibidos para evitar sorpresas en los filtros de seguridad.
¿Qué se considera equipaje de mano?
El equipaje de mano es el que puedes llevar contigo dentro de la cabina del avión. Generalmente se trata de una maleta pequeña tipo carry on o una mochila que cumple con las dimensiones y peso permitidos por la aerolínea.
Dentro de este equipaje existen restricciones específicas sobre líquidos, herramientas, armas y otros artículos que podrían representar un riesgo para la seguridad de los pasajeros y la aeronave.
1. Líquidos mayores a 100 mililitros
Uno de los errores más comunes entre los viajeros es intentar pasar botellas o recipientes con líquidos que superan los 100 mililitros (3.4 onzas).
Para transportarlos en el equipaje de mano, debes cumplir con estas condiciones:
Cada recipiente debe contener un máximo de 100 ml.
Todos los envases deben colocarse dentro de una bolsa de plástico transparente y resellable.
La bolsa no debe superar aproximadamente los 20 x 20 centímetros.
Esto aplica para artículos como:
- Shampoo
- Perfumes
- Cremas
- Gel para cabello
- Pasta dental
- Lociones
- Bebidas
Si llevas un envase más grande, aunque esté parcialmente vacío, las autoridades de seguridad podrían retirarlo.
2. Armas de fuego y objetos que disparan proyectiles
Está completamente prohibido transportar armas de fuego en el equipaje de mano.
Entre los objetos restringidos se encuentran:
- Pistolas
- Rifles
- Escopetas
- Réplicas de armas
- Pistolas de aire comprimido
- Arcos y flechas
- Ballestas
- Hondas
- Pistolas para bengalas
- Dispositivos paralizantes
Estos artículos pueden ser confiscados o requerir procedimientos especiales para viajar documentados en la bodega, dependiendo de las normas aplicables.
3. Objetos punzocortantes
Los filtros de seguridad también restringen objetos capaces de perforar o cortar.
Algunos ejemplos son:
- Navajas
- Cuchillos
- Cuchillas de afeitar
- Hachas
- Espadas
- Sables
- Tijeras de gran tamaño
- Equipos de artes marciales con puntas
Si llevas alguno de estos artículos en la maleta de mano, es probable que te pidan retirarlo antes de abordar.
4. Herramientas de trabajo
Muchas personas desconocen que ciertas herramientas también están prohibidas en cabina porque podrían utilizarse para causar lesiones o dañar partes de la aeronave.
Entre ellas destacan:
- Taladros
- Destornilladores
- Sierras
- Palancas
- Sopletes
- Pistolas de clavos
- Pistolas de pernos
Si necesitas viajar con este tipo de herramientas, deberás consultar los requisitos para transportarlas en equipaje documentado.
5. Objetos contundentes
Tampoco se permite llevar objetos que puedan utilizarse para golpear a otras personas.
La lista incluye:
- Bates de béisbol
- Bates de softbol
- Porras
- Cachiporras
- Clavas
- Equipos de artes marciales
Aunque puedan parecer artículos deportivos o recreativos, las autoridades los consideran potencialmente peligrosos dentro de la cabina.
6. Explosivos y materiales inflamables
Las restricciones son especialmente estrictas respecto a sustancias explosivas o incendiarias.
Entre los artículos prohibidos se encuentran:
- Fuegos artificiales
- Granadas
- Detonadores
- Minas
- Pólvora
- Dinamita
- Cartuchos fumígenos
Intentar transportar cualquiera de estos materiales puede derivar en sanciones y problemas legales graves.
7. Sustancias químicas o tóxicas
También está prohibido llevar productos que representen riesgos químicos o biológicos para los pasajeros.
Por ejemplo:
- Ácidos
- Sustancias corrosivas
- Cloro
- Mercurio
- Álcalis
- Aerosoles incapacitantes
Estos productos son considerados peligrosos y no pueden ingresar a la cabina del avión.
¿Qué sí puedes llevar en tu equipaje de mano?
A diferencia de los artículos anteriores, sí es posible transportar diversos dispositivos electrónicos como:
- Laptops
- Smartphones
- Tablets
- Cámaras fotográficas
- Cargadores
- Audífonos
- Comida sólida
Sin embargo, es recomendable revisar las políticas específicas de la aerolínea en relación con las baterías y dispositivos electrónicos.
Existe una excepción para algunos productos adquiridos después de pasar los filtros de seguridad, en las tiendas duty free del aeropuerto.
Perfumes, bebidas alcohólicas y otros líquidos pueden transportarse aunque excedan los 100 ml, siempre que permanezcan sellados conforme a las normas del aeropuerto.
No obstante, si tu viaje incluye escalas o conexiones, podrías volver a estar sujeto a las restricciones de líquidos al ingresar a una nueva zona de seguridad, por lo que conviene verificar las reglas antes de comprar.
Antes de hacer la maleta, revisa cuidadosamente el contenido de tu equipaje de mano y de tu artículo personal. Un simple descuido, como llevar una botella de shampoo grande o una herramienta olvidada en una mochila, puede hacer que pierdas tiempo en los controles de seguridad o que tengas que desechar tus pertenencias en el aeropuerto. Planificar con anticipación te ayudará a iniciar tu viaje sin contratiempos.
Forma parte de nuestro canal en WhatsApp.¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.
[Publicidad]