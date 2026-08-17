Viajar en avión implica cumplir una serie de reglas de seguridad, especialmente cuando se trata del equipaje de mano. No conocer estas restricciones puede provocar retrasos, inspecciones adicionales o incluso que tengas que despedirte de algunos de tus objetos antes de abordar.

Si vas a salir desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o desde cualquier otro aeropuerto de México o Estados Unidos, conviene revisar qué artículos están prohibidos para evitar sorpresas en los filtros de seguridad.

¿Qué se considera equipaje de mano?

El equipaje de mano es el que puedes llevar contigo dentro de la cabina del avión. Generalmente se trata de una maleta pequeña tipo carry on o una mochila que cumple con las dimensiones y peso permitidos por la aerolínea.

Dentro de este equipaje existen restricciones específicas sobre líquidos, herramientas, armas y otros artículos que podrían representar un riesgo para la seguridad de los pasajeros y la aeronave.

1. Líquidos mayores a 100 mililitros

Uno de los errores más comunes entre los viajeros es intentar pasar botellas o recipientes con líquidos que superan los 100 mililitros (3.4 onzas).

Para transportarlos en el equipaje de mano, debes cumplir con estas condiciones:

Cada recipiente debe contener un máximo de 100 ml.

Todos los envases deben colocarse dentro de una bolsa de plástico transparente y resellable.

La bolsa no debe superar aproximadamente los 20 x 20 centímetros.

Esto aplica para artículos como:

Shampoo

Perfumes

Cremas

Gel para cabello

Pasta dental

Lociones

Bebidas

Si llevas un envase más grande, aunque esté parcialmente vacío, las autoridades de seguridad podrían retirarlo.

2. Armas de fuego y objetos que disparan proyectiles

Está completamente prohibido transportar armas de fuego en el equipaje de mano.

Entre los objetos restringidos se encuentran:

Pistolas

Rifles

Escopetas

Réplicas de armas

Pistolas de aire comprimido

Arcos y flechas

Ballestas

Hondas

Pistolas para bengalas

Dispositivos paralizantes

Estos artículos pueden ser confiscados o requerir procedimientos especiales para viajar documentados en la bodega, dependiendo de las normas aplicables.

3. Objetos punzocortantes

Los filtros de seguridad también restringen objetos capaces de perforar o cortar.

Algunos ejemplos son:

Navajas

Cuchillos

Cuchillas de afeitar

Hachas

Espadas

Sables

Tijeras de gran tamaño

Equipos de artes marciales con puntas

Si llevas alguno de estos artículos en la maleta de mano, es probable que te pidan retirarlo antes de abordar.

4. Herramientas de trabajo

Muchas personas desconocen que ciertas herramientas también están prohibidas en cabina porque podrían utilizarse para causar lesiones o dañar partes de la aeronave.

Entre ellas destacan:

Taladros

Destornilladores

Sierras

Palancas

Sopletes

Pistolas de clavos

Pistolas de pernos

Si necesitas viajar con este tipo de herramientas, deberás consultar los requisitos para transportarlas en equipaje documentado.

5. Objetos contundentes

Tampoco se permite llevar objetos que puedan utilizarse para golpear a otras personas.

La lista incluye:

Bates de béisbol

Bates de softbol

Porras

Cachiporras

Clavas

Equipos de artes marciales

Aunque puedan parecer artículos deportivos o recreativos, las autoridades los consideran potencialmente peligrosos dentro de la cabina.

6. Explosivos y materiales inflamables

Las restricciones son especialmente estrictas respecto a sustancias explosivas o incendiarias.

Entre los artículos prohibidos se encuentran:

Fuegos artificiales

Granadas

Detonadores

Minas

Pólvora

Dinamita

Cartuchos fumígenos

Intentar transportar cualquiera de estos materiales puede derivar en sanciones y problemas legales graves.

7. Sustancias químicas o tóxicas

También está prohibido llevar productos que representen riesgos químicos o biológicos para los pasajeros.

Por ejemplo:

Ácidos

Sustancias corrosivas

Cloro

Mercurio

Álcalis

Aerosoles incapacitantes

Estos productos son considerados peligrosos y no pueden ingresar a la cabina del avión.

¿Qué sí puedes llevar en tu equipaje de mano?

A diferencia de los artículos anteriores, sí es posible transportar diversos dispositivos electrónicos como:

Laptops

Smartphones

Tablets

Cámaras fotográficas

Cargadores

Audífonos

Comida sólida

Sin embargo, es recomendable revisar las políticas específicas de la aerolínea en relación con las baterías y dispositivos electrónicos.

Existe una excepción para algunos productos adquiridos después de pasar los filtros de seguridad, en las tiendas duty free del aeropuerto.

Perfumes, bebidas alcohólicas y otros líquidos pueden transportarse aunque excedan los 100 ml, siempre que permanezcan sellados conforme a las normas del aeropuerto.

No obstante, si tu viaje incluye escalas o conexiones, podrías volver a estar sujeto a las restricciones de líquidos al ingresar a una nueva zona de seguridad, por lo que conviene verificar las reglas antes de comprar.

Antes de hacer la maleta, revisa cuidadosamente el contenido de tu equipaje de mano y de tu artículo personal. Un simple descuido, como llevar una botella de shampoo grande o una herramienta olvidada en una mochila, puede hacer que pierdas tiempo en los controles de seguridad o que tengas que desechar tus pertenencias en el aeropuerto. Planificar con anticipación te ayudará a iniciar tu viaje sin contratiempos.