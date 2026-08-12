¿Alguna vez has llegado a la puerta de abordaje y te han pedido documentar tu maleta porque excedía las medidas permitidas? Es una situación más común de lo que parece y puede traducirse en cargos adicionales, retrasos e incluso estrés antes de abordar.

Por eso, además de revisar cuántas piezas de equipaje incluye tu boleto, es fundamental verificar que tu maleta de mano cumpla con las dimensiones establecidas por la aerolínea con la que viajarás. Aunque muchas compañías manejan medidas similares, unas cuantas diferencias de centímetros pueden hacer que tu equipaje sea rechazado en cabina.

¿Cuál es la diferencia entre artículo personal y equipaje de mano?

El artículo personal es aquel que debe caber debajo del asiento frente a ti. Generalmente puede ser una mochila pequeña, bolsa de mano, portafolio o funda para laptop. Todas las aerolíneas permiten llevar al menos una pieza de este tipo sin costo adicional.

Por otro lado, el equipaje de mano o carry on es la maleta que se coloca en los compartimentos superiores de la cabina. Dependiendo de la tarifa contratada, algunas aerolíneas lo incluyen de forma gratuita y otras lo cobran por separado.

Medidas de equipaje de mano en 2026

Antes de viajar, verifica que tu maleta incluya ruedas, asas y bolsillos dentro de las dimensiones permitidas.

Aeroméxico

55 x 40 x 25 cm

Peso permitido: hasta 10 kg en la mayoría de las tarifas hacia y desde Estados Unidos.

Volaris

55 x 40 x 25 cm

El peso permitido depende de la tarifa, pero la maleta debe respetar esas dimensiones máximas.

Viva Aerobús

55 x 40 x 25 cm

Las medidas consideran asas y ruedas.

El peso permitido va de 10 a 15 kg según la tarifa contratada.

Delta Air Lines

56 x 35 x 23 cm (22 x 14 x 9 pulgadas)

Permite una maleta de mano y un artículo personal sin costo.

American Airlines

56 x 36 x 23 cm (22 x 14 x 9 pulgadas)

Las medidas incluyen ruedas y asas.

United Airlines

56 x 35 x 23 cm (22 x 14 x 9 pulgadas)

La maleta debe poder colocarse en el compartimiento superior.

¿Por qué es importante conocer estas medidas?

Saber exactamente qué dimensiones acepta tu aerolínea te ayuda a comprar una maleta adecuada y evitar cobros inesperados en el aeropuerto. En muchas ocasiones, una maleta que excede apenas unos centímetros puede ser enviada a la bodega y generar cargos adicionales.

También es importante recordar las reglas para transportar líquidos en cabina. Los envases individuales no deben superar los 100 mililitros y todos los líquidos, geles o aerosoles deben colocarse dentro de una bolsa transparente resellable con capacidad máxima de un litro por pasajero.

En México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha reiterado que los pasajeros cuentan con derechos mínimos sobre el equipaje permitidos por la Ley de Aviación Civil. La legislación establece que los viajeros pueden transportar equipaje de mano dentro de los límites de peso y dimensiones aplicables, siempre que cumplan con las condiciones de la tarifa y las normas de seguridad.

Antes de salir rumbo al aeropuerto, vale la pena sacar la cinta métrica y confirmar que tu maleta cumple con las reglas de la aerolínea. Unos minutos de revisión pueden ahorrarte dinero, tiempo y más de un dolor de cabeza al momento de abordar.