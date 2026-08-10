Si estás pensando en tramitar o renovar tu pasaporte mexicano, una de las decisiones más importantes es elegir la vigencia del documento. Aunque el pasaporte de 10 años tiene el costo inicial más elevado, también puede representar un importante ahorro a largo plazo para quienes viajan con frecuencia o desean evitar renovaciones constantes.

En 2026, el Gobierno de México mantiene disponibles pasaportes con vigencia de 1, 3, 6 y 10 años, por lo que muchas personas se preguntan si realmente vale la pena desembolsar más dinero por la opción más extensa. La respuesta dependerá principalmente de tus planes de viaje, pero en muchos casos la alternativa de 10 años resulta la más conveniente.

Además del ahorro económico, elegir una vigencia más larga brinda mayor tranquilidad al momento de planear viajes internacionales, solicitar visas o realizar trámites migratorios, ya que reduce el riesgo de encontrarse con un pasaporte próximo a vencer.

¿Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en 2026?

Los costos vigentes para este año son:

Pasaporte de 1 año: 920 pesos

Pasaporte de 3 años: 1,795 pesos

Pasaporte de 6 años: 2,440 pesos

Pasaporte de 10 años: 4,280 pesos

Descuento del 50%

Las personas con discapacidad, adultos mayores con credencial del INAPAM y trabajadores agrícolas temporales que viajan a Canadá pueden acceder a un descuento del 50%.

Con este beneficio, los costos quedan de la siguiente manera:

Pasaporte de 1 año: 460 pesos

Pasaporte de 3 años: 900 pesos

Pasaporte de 6 años: 1,220 pesos

Pasaporte de 10 años: 2,140 pesos

Entonces, ¿vale la pena el pasaporte de 10 años?

En términos generales, sí vale la pena, especialmente si tienes pensado viajar al extranjero más de una vez durante la próxima década.

Aunque el pago inicial de 4,280 pesos puede parecer elevado, la realidad es que renovar varias veces un pasaporte de menor vigencia suele resultar más caro. Por ejemplo, si una persona tramitara tres pasaportes consecutivos de 3 años para cubrir un periodo similar, gastaría más de 5,000 pesos considerando las tarifas actuales, sin tomar en cuenta los incrementos anuales que suelen registrarse.

Además, el costo del pasaporte mexicano ha mostrado aumentos constantes en los últimos años. Por ello, pagar una sola vez por 10 años puede representar una protección frente a futuros incrementos en las tarifas gubernamentales.

¿Quién debería elegir el pasaporte de 10 años?

La vigencia máxima es recomendable para:

Personas que viajan al extranjero con frecuencia.

Quienes realizan viajes de negocios.

Estudiantes que consideran programas internacionales.

Personas que tramitan visas de larga duración.

Familias que desean evitar trámites repetitivos.

Por el contrario, si únicamente tienes planeado un viaje específico en el corto plazo y no prevés salir nuevamente del país durante varios años, una vigencia de 3 años podría ser suficiente.

¿Cómo sacar cita para el pasaporte?

Los interesados pueden agendar su cita mediante tres vías:

Por internet

Ingresar a citas.sre.gob.mx

Acceder con LlaveMx o correo electrónico.

Capturar CURP y datos personales.

Elegir la vigencia del pasaporte.

Seleccionar oficina y fecha disponible.

Descargar e imprimir el formato de pago.

Por teléfono

Llamar al 55 893 24827

Disponible de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas.

Tener a la mano la CURP y datos personales.

Por WhatsApp

Agregar el número (+52) 55 893 24827

Enviar la palabra "Hola"

Seguir las instrucciones del chatbot para completar la cita.

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicita:

1. Comprobar la nacionalidad mexicana

Mediante alguno de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento.

Certificado de nacionalidad mexicana.

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento.

Carta de naturalización.

Cédula de identidad ciudadana.

Certificado de matrícula consular.

2. Presentar identificación oficial vigente

Puede ser:

Credencial para votar (INE).

Licencia de conducir.

Matrícula consular.

Otros documentos oficiales aceptados por la SRE.

3. Presentar el comprobante de pago y la confirmación de cita

También es importante recordar que ya no es necesario llevar fotografías, pues la imagen se captura digitalmente en la oficina de la SRE el día del trámite.

Para la mayoría de los mexicanos que planean viajar al extranjero de forma recurrente, el pasaporte de 10 años es la opción más rentable y práctica en 2026. Aunque implica una inversión inicial mayor, ayuda a evitar futuras renovaciones, protege frente al aumento de tarifas y brinda una mayor comodidad durante una década completa.

Si tu intención es seguir viajando en los próximos años, el documento con vigencia de 10 años puede convertirse en una de las mejores decisiones financieras y administrativas relacionadas con tus viajes internacionales.