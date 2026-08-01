Los adultos mayores que planean viajar dentro o fuera de México durante 2026 pueden acceder a un beneficio que reduce significativamente el costo de su pasaporte. Una de las dudas más frecuentes es si la credencial del INAPAM permite obtener descuentos especiales durante agosto, y la respuesta es sí.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene durante todo el año un programa de descuento del 50% en el pago de derechos del pasaporte mexicano para personas de 60 años o más. Esto significa que el beneficio no es exclusivo de agosto, sino que está disponible de manera permanente para quienes cumplen con los requisitos establecidos.

Además de los adultos mayores, también pueden acceder a este apoyo las personas con discapacidad y los trabajadores agrícolas temporales que viajan a Canadá.

¿La credencial INAPAM es necesaria para obtener el descuento?

No necesariamente. Aunque la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) puede utilizarse como identificación para acreditar la edad del solicitante, el descuento no se otorga por estar afiliado al instituto.

En realidad, el beneficio se concede a todas las personas que tienen 60 años o más, siempre que puedan comprobar su identidad y edad mediante una identificación oficial vigente. Por ello, también es posible presentar documentos como la credencial para votar del INE u otras identificaciones aceptadas por la SRE.

¿Cuánto cuesta el pasaporte para adultos mayores en 2026?

Gracias al descuento del 50%, los adultos mayores pagan tarifas reducidas al tramitar o renovar el documento.

Los costos vigentes son:

Pasaporte por 1 año: 460 pesos.

Pasaporte por 3 años: 900 pesos.

Pasaporte por 6 años: 1,220 pesos.

Pasaporte por 10 años: 2,140 pesos.

Para quienes realizan viajes frecuentes, las vigencias de seis o diez años suelen representar una opción más conveniente a largo plazo.

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano

El día de la cita, los solicitantes deberán presentar la documentación correspondiente para acreditar su nacionalidad e identidad.

Documento que acredite la nacionalidad mexicana

Se puede presentar alguno de los siguientes:

Acta de nacimiento mexicana.

Certificado de nacionalidad mexicana .

. Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento.

Carta de naturalización.

Cédula de identidad ciudadana.

Certificado de matrícula consular.

Identificación oficial vigente

Entre las identificaciones aceptadas se encuentran:

Credencial para votar (INE).

Credencial INAPAM vigente.

Matrícula consular.

Licencia de conducir.

Otras identificaciones reconocidas por la SRE.

Comprobante de pago: Es indispensable presentar el comprobante original sellado por la institución bancaria donde se realizó el pago.

Hoja de confirmación de cita: Este documento se genera al momento de agendar la cita y debe presentarse impreso el día del trámite.

¿Cómo sacar una cita para el pasaporte?

La SRE ofrece varias opciones para programar una cita:

Por teléfono

Llamar al 55 893 24827.

Horario de atención: de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas.

Tener a la mano la CURP y datos personales.

Por internet

Ingresar al portal citas.sre.gob.mx.

Acceder con una cuenta LlaveMx o correo electrónico.

Seleccionar oficina, fecha y vigencia del pasaporte.

Por WhatsApp

Agregar el número (+52) 55 893 24827.

Enviar la palabra "Hola".

Seguir las indicaciones del asistente virtual.

¿Qué sucede el día de la cita?

La recomendación es llegar al menos 15 minutos antes de la hora programada. Durante la atención, personal de la SRE realizará:

Revisión de documentos.

Verificación de datos personales.

Captura de fotografía digital.

Toma de huellas dactilares.

Lectura del iris.

No es necesario llevar fotografías impresas, ya que todos los datos biométricos se capturan directamente en la oficina. Una vez concluido el proceso, el pasaporte suele entregarse el mismo día, aunque el tiempo de espera puede variar.

Sí, los adultos mayores pueden obtener un descuento del 50% en el trámite del pasaporte mexicano durante agosto de 2026, pero también durante el resto del año.

La credencial INAPAM puede servir para acreditar la edad, aunque no es un requisito obligatorio para acceder al beneficio. Para quienes tienen planes de viaje próximos, este apoyo representa una oportunidad de ahorro importante al tramitar uno de los documentos más importantes para salir del país.