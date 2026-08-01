Si planeas viajar a Estados Unidos por turismo, compras o para visitar familiares, uno de los pasos más importantes es tramitar la visa americana B1/B2. Sin embargo, es conveniente saber cuánto tiempo tendrás que esperar para conseguir una entrevista consular, especialmente si se trata de una primera solicitud.

Las fechas disponibles varían dependiendo del consulado o embajada donde se realice el trámite. De acuerdo con el sistema oficial de citas del Departamento de Estado de Estados Unidos, quienes comiencen su proceso durante agosto de 2026 podrían encontrar tiempos de espera muy diferentes según la ciudad elegida.

¿Cuándo hay citas para visa americana por primera vez en México?

Estas son las fechas aproximadas más próximas disponibles para entrevistas de primera vez en los consulados y la embajada de Estados Unidos en México:

Nogales: 5 de agosto de 2026.

Hermosillo: 24 de septiembre de 2026.

Tijuana: 23 de septiembre de 2026.

Nuevo Laredo: 5 de octubre de 2026.

Matamoros: 15 de octubre de 2026.

Mérida: 22 de octubre de 2026.

Guadalajara: 23 de octubre de 2026.

Monterrey: 23 de octubre de 2026.

Ciudad Juárez: 8 de diciembre de 2026.

Ciudad de México: 11 de diciembre de 2026.

Esto significa que, si comienzas tu trámite en agosto de 2026, podrías conseguir una entrevista prácticamente de inmediato en Nogales, mientras que en otros lugares la espera podría extenderse hasta diciembre.

¿Para qué sirve la visa B1/B2?

Aunque la mayoría de las personas la conocen como "visa de turista", la visa B1/B2 permite realizar diversas actividades temporales en Estados Unidos.

Actividades permitidas con la categoría B1 (negocios)

Esta categoría está diseñada para viajes relacionados con actividades empresariales, entre ellas:

Reuniones con socios comerciales.

Asistencia a convenciones profesionales, científicas o educativas.

Capacitaciones de corta duración.

Conferencias de negocios.

Negociación de contratos.

Gestión de herencias o patrimonios.

Comparecencias relacionadas con litigios.

¿Qué actividades permite la visa B2?

La categoría B2 está enfocada principalmente en actividades recreativas y personales.

Entre los usos autorizados se encuentran:

Vacaciones.

Turismo en parques, playas, museos y atracciones.

Visitas a familiares o amigos.

Compras en Estados Unidos.

Tratamientos médicos.

Participación en eventos sociales.

Participación amateur en competencias deportivas o musicales sin recibir pago.

Cursos recreativos de corta duración que no otorguen créditos académicos.

Las compras, por ejemplo, son una de las razones más comunes para utilizar esta visa, especialmente entre quienes viven cerca de la frontera y aprovechan los centros comerciales de ciudades como McAllen, El Paso o Tucson.

Lo que no puedes hacer con una visa de turista

Es importante recordar que la visa B1/B2 tiene límites claros. Con este documento no está permitido:

Trabajar en Estados Unidos.

Estudiar de manera formal para obtener un título.

Realizar actividades que requieran una visa especializada.

Si tu objetivo es estudiar, trabajar o desempeñar actividades específicas, deberás solicitar la categoría migratoria correspondiente, ya que Estados Unidos cuenta con más de 20 tipos de visas para distintos propósitos.

¿Cuál es el mejor consulado para obtener cita más rápido?

Tomando en cuenta las fechas disponibles en agosto de 2026, Nogales aparece como la mejor opción para quienes buscan una entrevista inmediata, seguido por Tijuana y Hermosillo, donde las citas están disponibles para septiembre. En contraste, Ciudad de México y Ciudad Juárez presentan los tiempos de espera más largos, con espacios hasta diciembre de 2026.

Para quienes tienen flexibilidad para viajar dentro de México, revisar la disponibilidad en diferentes consulados puede ayudar significativamente a reducir los tiempos de espera y acelerar el proceso para obtener la visa estadounidense.