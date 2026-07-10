Los adultos mayores en México, de 60 años o más, pueden acceder a un importante descuento al tramitar o renovar su pasaporte mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) otorga un descuento del 50% en el pago de derechos, lo que permite realizar este trámite a un costo más accesible para quienes planean viajar dentro o fuera del país.

Si estás por solicitar tu pasaporte en 2026, aquí te explicamos cuáles son los requisitos, cuánto cuesta, cómo agendar una cita y si la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) sirve para obtener el descuento.

¿Los adultos mayores tienen descuento en el pasaporte mexicano?

Sí. La SRE mantiene un programa de apoyo mediante el cual los adultos mayores de 60 años, las personas con discapacidad y los trabajadores agrícolas temporales que viajan a Canadá pueden obtener un 50% de descuento al tramitar o renovar su pasaporte.

Este beneficio aplica tanto para quienes solicitan el documento por primera vez como para quienes necesitan renovarlo.

¿Se necesita la credencial del INAPAM para obtener el descuento?

Aunque el beneficio está dirigido a los adultos mayores, la SRE solicita acreditar la edad mediante una identificación oficial vigente.

La credencial del INAPAM funciona como documento de identificación, siempre que esté vigente y sea aceptada por la autoridad para comprobar la edad del solicitante. Sin embargo, el descuento se otorga por tener 60 años o más, no por ser afiliado al INAPAM.

Por ello, también pueden utilizarse otras identificaciones oficiales como la credencial para votar del INE.

Costos del pasaporte para adultos mayores en 2026

Gracias al descuento del 50%, los adultos mayores pagarán los siguientes montos:

Pasaporte de 1 año: 460 pesos.

Pasaporte de 3 años: 900 pesos.

Pasaporte de 6 años: 1,220 pesos.

Pasaporte de 10 años: 2,140 pesos.

Para quienes viajan con frecuencia, las vigencias de seis o diez años suelen representar un mejor ahorro a largo plazo.

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano

Los adultos mayores deberán presentar la siguiente documentación el día de su cita:

1. Documento que acredite la nacionalidad mexicana

Se puede presentar alguno de los siguientes:

Acta de nacimiento mexicana.

Certificado de nacionalidad mexicana.

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento.

Carta de naturalización.

Cédula de identidad ciudadana.

Certificado de matrícula consular.

2. Identificación oficial vigente

Entre los documentos aceptados se encuentran:

Credencial para votar (INE).

Matrícula consular.

Licencia de conducir.

Otras identificaciones oficiales reconocidas por la SRE.

3. Comprobante de pago

Es indispensable presentar el recibo original sellado por la institución bancaria donde se realizó el pago correspondiente.

4. Hoja de confirmación de cita

La hoja se genera al momento de agendar la cita y deberá presentarse impresa.

¿Cómo sacar una cita para el pasaporte?

La SRE ofrece tres formas de programar una cita:

Por teléfono

Llamar al 55 893 24827.

Disponible de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas.

Tener a la mano la CURP y datos personales.

Por internet

Ingresar al portal citas.sre.gob.mx.

Acceder con cuenta LlaveMx o correo electrónico.

Elegir la oficina, fecha y vigencia del pasaporte.

Por WhatsApp

Agregar el número (+52) 55 893 24827.

Enviar la palabra "Hola".

Seguir las instrucciones del asistente virtual.

¿Dónde se realiza el pago?

El pago puede efectuarse en diversos bancos autorizados, entre ellos:

BBVA.

Banorte.

Banamex.

Santander.

HSBC.

Scotiabank.

Inbursa.

Banjercito.

BanBajío.

Afirme.

Es importante conservar el comprobante original sellado por la institución bancaria, ya que será solicitado durante el trámite.

¿Qué sucede el día de la cita?

La recomendación es llegar al menos 15 minutos antes de la hora programada.

Durante la cita, personal de la SRE:

Revisará la documentación.

Verificará los datos personales.

Tomará la fotografía digital.

Capturará huellas dactilares.

Realizará la lectura del iris.

Los solicitantes no necesitan llevar fotografías impresas, ya que todo el proceso de captura biométrica se realiza en la oficina. Una vez concluido el procedimiento, el pasaporte suele entregarse el mismo día, tras un tiempo de espera que puede variar entre algunos minutos y aproximadamente una hora.

Para los adultos mayores que planean viajar próximamente, aprovechar el descuento del 50% puede representar un importante ahorro al momento de obtener uno de los documentos más importantes para salir del país.