Canadá continúa apostando por la inmigración como una herramienta para fortalecer su economía y combatir la escasez de mano de obra en distintas regiones. Ahora, los Territorios del Noroeste han puesto el foco en la atracción y retención de profesionales francófonos y bilingües, mediante un nuevo proyecto respaldado por el gobierno federal que busca facilitar la llegada, integración y permanencia de trabajadores extranjeros en esta zona del país.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno de Canadá anunció una inversión cercana a los 860 mil dólares para impulsar iniciativas que permitan a más inmigrantes francófonos y bilingües establecerse de manera permanente en los Territorios del Noroeste y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

Un impulso para atraer talento internacional

La iniciativa forma parte del Programa de Apoyo a la Inmigración Francófona y tiene como objetivo fortalecer el crecimiento demográfico y económico de los Territorios del Noroeste, una extensa región ubicada en el norte canadiense.

El proyecto contempla diversas acciones destinadas a facilitar la integración de los inmigrantes, entre ellas mejorar el acceso a información sobre las opciones migratorias disponibles, promover el Programa de Nominación de los Territorios del Noroeste y otros programas federales de inmigración, así como apoyar el reconocimiento de credenciales y títulos obtenidos en el extranjero.

Además, se busca incrementar la participación de empleadores locales en los procesos de contratación de talento internacional, especialmente en comunidades ubicadas fuera de Yellowknife, la capital territorial.

Oportunidades para vivir y trabajar en el norte de Canadá

Las autoridades consideran que los inmigrantes francófonos y bilingües desempeñan un papel importante en el desarrollo de la región. Por ello, el nuevo proyecto pretende reducir obstáculos para quienes desean establecerse en los Territorios del Noroeste y construir una vida a largo plazo.

La ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, Lena Metlege Diab, destacó que la vitalidad de las comunidades francófonas forma parte de la identidad del país y aseguró que esta inversión ayudará a facilitar la inmigración hacia comunidades rurales, fortalecer la fuerza laboral local e impulsar la economía del norte canadiense.

Por su parte, Rebecca Alty, ministra de Relaciones entre la Corona y los Pueblos Indígenas, señaló que las comunidades de los Territorios del Noroeste crecen gracias a las contribuciones de los inmigrantes francófonos y bilingües, por lo que la iniciativa permitirá agilizar procesos migratorios, mejorar el reconocimiento de credenciales extranjeras y conectar a los empleadores con los trabajadores que necesitan.

Más apoyo para establecerse fuera de Yellowknife

Una de las prioridades del programa será ampliar los servicios de inmigración francófona a comunidades situadas fuera de Yellowknife. De acuerdo con Caitlin Cleveland, ministra de Educación, Cultura y Empleo de los Territorios del Noroeste, esta medida reducirá barreras para los recién llegados y facilitará que puedan vivir, trabajar y prosperar en distintas localidades del territorio.

Las autoridades consideran que atraer y retener trabajadores bilingües ayudará a fortalecer las economías locales, mejorar la disponibilidad de talento en el mercado laboral y crear comunidades más diversas y dinámicas.

La apuesta de Canadá por la inmigración francófona

El anuncio se suma a una estrategia nacional más amplia para incrementar la presencia de inmigrantes francófonos fuera de Quebec. Actualmente, el gobierno canadiense mantiene el objetivo de que el 8.9% de los nuevos residentes permanentes admitidos fuera de esa provincia sean francófonos.

Además, como parte del Plan de Acción para las Lenguas Oficiales 2023-2028, Ottawa destinará 25 millones de dólares durante cinco años al Centro para la Innovación en la Inmigración Francófona.

Hasta ahora, 21 proyectos relacionados con la captación de talento francófono y bilingüe han recibido financiamiento por aproximadamente 16.6 millones de dólares, con el propósito de fortalecer a las comunidades de habla francesa y responder a las necesidades laborales de distintas regiones del país.

Con esta nueva inversión, los Territorios del Noroeste buscan posicionarse como un destino atractivo para extranjeros bilingües que deseen desarrollar su carrera profesional y establecerse de manera permanente en una de las regiones con mayor necesidad de trabajadores calificados en Canadá.