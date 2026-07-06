Las personas que pierden su empleo en Canadá por causas ajenas a su voluntad pueden solicitar los beneficios regulares del programa Employment Insurance (EI), conocido como seguro de desempleo. Este apoyo económico está dirigido a personas que se quedaron sin trabajo debido a situaciones como falta de empleo, despidos masivos o trabajos de temporada, siempre que estén disponibles y capacitados para regresar al mercado laboral.

¿Quién puede recibir el seguro de desempleo?

Para acceder a los beneficios regulares del EI, los solicitantes deben cumplir varios requisitos establecidos por el Gobierno de Canadá. Entre ellos se encuentran haber trabajado en un empleo asegurable, haber perdido el trabajo sin que exista responsabilidad propia, permanecer sin empleo ni salario durante al menos siete días consecutivos en las últimas 52 semanas y demostrar que están buscando trabajo activamente.

Además, los beneficiarios deben estar listos, dispuestos y en condiciones de trabajar cada día. Las autoridades también exigen conservar un registro de las solicitudes de empleo realizadas y los contactos con posibles empleadores. Para seguir recibiendo pagos, es obligatorio presentar reportes periódicos cada dos semanas.

Horas trabajadas necesarias para el beneficio

Uno de los factores más importantes para determinar la elegibilidad es la cantidad de horas asegurables trabajadas. Dependiendo de la tasa de desempleo de la región donde vive la persona, se requieren entre 420 y 700 horas de trabajo asegurable durante el período de calificación.

El período de calificación normalmente corresponde a las 52 semanas previas a la solicitud o al tiempo transcurrido desde una reclamación anterior aprobada, si esta ocurrió dentro del último año. En ciertos casos excepcionales, este período puede extenderse hasta 104 semanas.

Casos en los que no aplica el beneficio

El gobierno canadiense señala que existen situaciones en las que una persona podría no ser elegible para recibir el apoyo. Por ejemplo, quienes renunciaron voluntariamente sin una causa justificada, fueron despedidos por mala conducta o participan directamente en conflictos laborales como huelgas o cierres patronales pueden quedar excluidos del programa.

Cómo solicitar el apoyo de desempleo

La solicitud debe realizarse en línea y las autoridades recomiendan presentarla tan pronto como termine la relación laboral. Si una persona espera más de cuatro semanas después de su último día de trabajo para iniciar el trámite, podría perder parte de los beneficios a los que tendría derecho.

Al momento de completar la solicitud será necesario proporcionar información como:

Número de Seguro Social (SIN).

Dirección residencial y postal.

Información bancaria para depósito directo.

Historial laboral de las últimas 52 semanas.

Nombres y direcciones de empleadores anteriores.

Fechas de empleo y motivo de la separación laboral.

Aunque los Registros de Empleo (Records of Employment o ROE) son necesarios para determinar la elegibilidad, el Gobierno de Canadá indica que los trabajadores no deben esperar a reunir toda la documentación para presentar la solicitud. Los documentos faltantes pueden enviarse posteriormente.

Beneficios para los solicitantes

El programa de Employment Insurance busca brindar un respaldo económico temporal mientras la persona encuentra una nueva oportunidad laboral. Los pagos pueden depositarse directamente en una cuenta bancaria una vez procesados los reportes requeridos por el programa.

Las autoridades canadienses recomiendan utilizar herramientas oficiales como Job Bank, la plataforma gubernamental de búsqueda de empleo, para facilitar la reinserción laboral y cumplir con el requisito de búsqueda activa de trabajo.

En resumen, el seguro de desempleo de Canadá funciona como una red de apoyo para trabajadores que perdieron su empleo sin responsabilidad propia, siempre que cumplan con los requisitos de horas trabajadas, disponibilidad laboral y búsqueda activa de empleo establecidos por el Gobierno federal.