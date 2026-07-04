Obtener una visa de turista para Estados Unidos implica completar varios pasos que incluyen el llenado del formulario DS-160, la toma de huellas dactilares y datos biométricos en el Centro de Atención al Solicitante (CAS), además de una entrevista con un oficial consular. Aunque muchas personas llegan preparadas a esta última etapa, una gran cantidad de solicitudes son rechazadas bajo la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), una de las causas más comunes de negativa para la visa de turista B2.

De acuerdo con las autoridades consulares, un oficial puede negar una visa cuando no cuenta con toda la información necesaria, cuando el solicitante no cumple con los requisitos de la categoría solicitada o cuando existen elementos que sugieren una posible violación de la ley migratoria. La decisión final siempre corresponde al oficial consular, quien debe evaluar cada caso de manera individual y conforme a la legislación vigente.

¿Qué significa el rechazo 214(b)?

La negativa bajo la sección 214(b) generalmente indica que el solicitante no logró demostrar dos aspectos fundamentales. El primero es que realmente cumple con los requisitos para la visa de turista solicitada. El segundo, y quizá el más importante, es que no convenció al oficial consular de que su estancia en Estados Unidos será únicamente temporal.

En otras palabras, las autoridades necesitan tener la certeza de que el viajero regresará a su país de origen después de concluir su visita. Si el oficial considera que no existen vínculos suficientes que garanticen ese regreso, puede negar la visa bajo esta disposición.

Entre los elementos que suelen demostrar arraigo se encuentran un empleo estable, propiedades, estudios en curso, responsabilidades familiares o cualquier situación que motive al solicitante a regresar a México tras su viaje.

La entrevista: un momento decisivo

Aunque muchas personas creen que la entrevista es un extenso interrogatorio, la realidad es que generalmente dura menos de dos minutos. Sin embargo, ese breve encuentro puede definir el resultado de la solicitud.

Durante la conversación, el oficial consular revisará principalmente la información proporcionada en el formulario DS-160. Por ello, es fundamental que todas las respuestas coincidan con los datos registrados previamente. Cualquier contradicción puede generar dudas y provocar preguntas adicionales para aclarar la situación.

La entrevista se realiza en español y suele enfocarse en temas como la ocupación del solicitante, sus ingresos, el motivo del viaje, la duración de la estancia y los vínculos que mantiene con México. Además, el oficial tomará en cuenta los planes de viaje, los recursos financieros disponibles y cualquier evidencia que ayude a confirmar que la visita será temporal.

Errores que podrían costarte la aprobación

Uno de los errores más frecuentes es no poder explicar claramente el propósito del viaje. También puede afectar presentar información inconsistente entre la entrevista y el formulario DS-160.

Otro problema común es no demostrar arraigo suficiente. La falta de empleo estable, ingresos comprobables o razones claras para regresar al país puede despertar sospechas sobre una posible intención de permanecer en Estados Unidos más tiempo del permitido.

Asimismo, acudir a la entrevista sin conocer detalles básicos del viaje, como el destino, las fechas aproximadas o las actividades que se realizarán, puede transmitir una imagen de poca preparación ante el oficial consular.

¿Se puede volver a solicitar la visa?

Una negativa bajo la sección 214(b) no tiene proceso de apelación. Sin embargo, eso no significa que el rechazo sea permanente. Los solicitantes pueden presentar una nueva solicitud en el futuro, aunque el trámite deberá iniciarse desde cero y pagando nuevamente las tarifas correspondientes.

No obstante, los especialistas recomiendan evitar una nueva solicitud inmediata si las circunstancias personales siguen siendo exactamente las mismas. Lo ideal es volver a intentarlo cuando exista un cambio que fortalezca el caso, como conseguir empleo, aumentar la estabilidad financiera o generar nuevos vínculos que demuestren arraigo en México.

Documentos que pueden fortalecer tu caso

Aunque es poco habitual que el oficial solicite documentación adicional durante la entrevista, contar con ciertos comprobantes puede resultar útil si surgen dudas sobre la información proporcionada.

Entre los documentos que pueden ayudar se encuentran comprobantes de empleo, credenciales laborales, cartas del empleador, comprobantes de domicilio, estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales, constancias escolares y evidencia de recursos económicos.

También puede ser favorable presentar un itinerario detallado de viaje, reservas de hotel o incluso boletos adquiridos para actividades turísticas. En caso de tener vuelos de regreso, estos pueden convertirse en una prueba sólida de la intención de volver a México.

En definitiva, el rechazo 214(b) no necesariamente significa que el solicitante hizo algo incorrecto, sino que no logró demostrar de forma suficiente que cumple con los requisitos para la visa o que regresará a su país después de su visita. Preparar adecuadamente la entrevista, mantener coherencia en la información y demostrar vínculos sólidos con México son factores clave para aumentar las posibilidades de obtener la aprobación.