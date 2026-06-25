¿Sabías que existe una forma de viajar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa americana tradicional? Aunque no todas las personas pueden acceder a este beneficio, quienes cumplan ciertas condiciones pueden ingresar al país por un periodo de hasta 90 días sin visado.

A continuación te explicamos cómo funciona este sistema, cuáles son los requisitos y quiénes pueden aprovecharlo.

¿Cómo viajar a Estados Unidos sin visa?

Estados Unidos permite el ingreso sin visa a ciudadanos de ciertos países mediante el Programa de Exención de Visa (VWP, por sus siglas en inglés). Sin embargo, esto no significa que el acceso sea automático.

En lugar de una visa, los viajeros deben solicitar una autorización electrónica conocida como ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje) antes de abordar su vuelo o barco hacia territorio estadounidense.

Este permiso tiene condiciones importantes:

La estancia máxima es de 90 días.

Aplica únicamente para:

Turismo.

Negocios.

Visitas familiares.

Tratamiento médico.

No permite trabajar, estudiar ni residir en el país.

¿Cuánto cuesta la ESTA y cuánto tarda?

A partir de 2026, el costo de la autorización ESTA es de 40 dólares. El incremento en la tarifa responde a la intención de generar mayores ingresos para cubrir gastos relacionados con inmigración y seguridad nacional.

El proceso es rápido. Se completa en línea en menos de 30 minutos. El pago puede hacerse con:

Visa.

MasterCard.

American Express.

Discover (JCB o Diners Club).

PayPal.

Además, el sistema evoluciona con el uso de nuevas tecnologías, incluida una aplicación móvil oficial que incorporará:

Reconocimiento facial.

Validación del chip del pasaporte mediante NFC.

Datos biométricos avanzados.

También se podrían solicitar datos adicionales como número telefónico, correo electrónico, dirección IP y contactos de emergencia.

Requisitos para obtener la ESTA

Para tramitar esta autorización, necesitas:

Pasaporte electrónico válido de un país participante en el VWP.

Correo electrónico y número telefónico.

Contacto de emergencia.

Pago de la tarifa correspondiente.

Un punto clave: no debes haber tenido una visa estadounidense rechazada previamente, ya que eso te vuelve inelegible para este permiso.

En caso de tener doble nacionalidad, puedes usar el pasaporte de un país elegible. Por ejemplo, una persona mexicana con nacionalidad española puede solicitar la ESTA utilizando su pasaporte español.

¿Qué vigencia tiene?

La ESTA es válida por dos años y permite múltiples entradas a Estados Unidos durante ese periodo, siempre respetando el límite de 90 días por estancia.

Sin embargo, hay un requisito adicional importante: tu pasaporte debe tener una vigencia mínima de seis meses al momento de viajar.

Países que pueden viajar sin visa a Estados Unidos

Actualmente, el Programa de Exención de Visa incluye a 43 países. Los ciudadanos de estas naciones pueden solicitar la ESTA y entrar a EE.UU. sin visa:

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Israel

Irlanda

Italia

Japón

Corea del Sur

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

Qatar

Lo que debes tener en cuenta

Viajar sin visa a Estados Unidos puede ser más sencillo, pero no significa que esté garantizado el ingreso. Las autoridades migratorias en el punto de entrada tienen siempre la última palabra.

La ESTA no reemplaza una visa si planeas quedarte más tiempo o realizar otras actividades.

Debes cumplir estrictamente con las reglas para evitar problemas en futuros viajes.