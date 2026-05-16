Aunque la mayoría de los mexicanos necesita tramitar una visa para viajar a Estados Unidos, existe un pequeño grupo que puede ingresar sin este documento. Se trata de excepciones muy específicas que no todos conocen y que dependen principalmente de la nacionalidad o el estatus migratorio del viajero.

Aquí te explicamos quiénes sí pueden viajar sin visa y qué requisitos deben cumplir.

¿Todos los mexicanos necesitan visa?

En general, sí. Las autoridades estadounidenses exigen visa a los ciudadanos mexicanos para cualquier tipo de viaje, ya sea turismo, negocios o estudios. Sin embargo, hay mecanismos internacionales que permiten ciertas excepciones.

Uno de ellos es el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP), administrado por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Este programa permite a ciudadanos de 43 países viajar por turismo o negocios hasta por 90 días sin necesidad de visa.

La inclusión en este programa depende de diversos factores de seguridad, como el nivel de riesgo migratorio, terrorismo o criminalidad.

El requisito clave: la doble nacionalidad

Los únicos mexicanos que pueden aprovechar este beneficio son aquellos que tienen doble nacionalidad con alguno de los países que forman parte del Programa de Exención de Visa.

Por ejemplo, un ciudadano mexicano que también tenga nacionalidad de:

España.

Chile.

Suiza.

Alemania.

Francia.

Japón.

Australia.

Italia.

Corea del Sur.

Países Bajos.

Suecia.

Entre otros.

En total, el programa incluye países de Europa, Asia y Oceanía como Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Portugal, Singapur, Nueva Zelanda y más.

Importante: No basta con tener la doble nacionalidad; es obligatorio viajar con el pasaporte del país que forma parte del VWP.

¿Qué es la ESTA y por qué sí la necesitas?

Aunque estas personas no necesitan visa, sí deben realizar un trámite previo llamado ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

La ESTA es un permiso electrónico que autoriza el viaje a Estados Unidos bajo el programa de exención. Sin este documento aprobado, no se permite abordar el avión ni ingresar al país.

Requisitos básicos para tramitar la ESTA:

Pasaporte vigente del país participante en el VWP.

Correo electrónico válido.

Dirección y teléfono del viajero.

Datos de contacto de emergencia.

Pago de una tarifa de aproximadamente 40 dólares.

Llenar la solicitud en línea.

Si tienes doble nacionalidad pero solo cuentas con pasaporte mexicano, primero tendrás que tramitar el pasaporte del otro país, ya que la ESTA no se puede gestionar con pasaporte mexicano.

Otros mexicanos que NO necesitan visa

Además de quienes tienen doble nacionalidad con países del programa, hay otros casos en los que tampoco se requiere visa:

1. Residentes permanentes (Green Card)

Las personas que cuentan con residencia permanente en Estados Unidos pueden entrar al país libremente, ya que su estatus migratorio se los permite.

2. Ciudadanos estadounidenses

Quienes ya obtuvieron la ciudadanía estadounidense no necesitan visa, incluso si también conservan la nacionalidad mexicana.

¿Y el resto de los mexicanos?

Todos los demás ciudadanos mexicanos que no cumplan con estas condiciones deben tramitar una visa de manera obligatoria para viajar a Estados Unidos.

Esto incluye visas de:

Turista.

Negocios.

Trabajo.

Estudios.

El proceso implica reunir documentos, pagar tarifas, agendar una cita consular y asistir a una entrevista.

Aunque parezca sorprendente, sí hay mexicanos que pueden viajar a Estados Unidos sin visa, pero son casos muy específicos. Principalmente:

Personas con doble nacionalidad de un país del Programa de Exención de Visa.

Residentes permanentes en Estados Unidos.

Ciudadanos estadounidenses.

Para el resto, la visa sigue siendo un requisito indispensable.