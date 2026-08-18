Emma Coronel generó polémica y cientos de comentarios tras publicar un video en el que se le ve triste, cabizbaja y con los ojos llorosos, lo que provocó que sus seguidores aseguraran que la modelo estaría atravesando por un momento complicado y quizás se deba a una situación que vive con el padre de sus hijas. “Extraña a El Chapo”, fue el comentario que más se repitió entre los internautas.

Emma Coronel continúa siendo identificada públicamente como la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Sin embargo, la situación de su relación es distinta a la de un matrimonio convencional debido a que el exlíder del cártel de Sinaloa se encuentra encarcelado en Estados Unidos.

A pesar de esta situación, no se ha reportado que la pareja esté divorciada ni en trámites de hacerlo, por lo que su relación continúa, sobre todo porque tienen dos hijas en común, Emali Guadalupe y María Joaquina Guzmán Coronel.

No obstante, la última publicación de la modelo en sus redes sociales despertó la curiosidad y el interés de sus seguidores por saber qué le estaría pasando a la joven de 37 años, ya que en el video que subió se le ve recostada en un sillón, con el semblante triste, mientras canta la canción de Juan Gabriel “¿Por qué me haces llorar?”.

“¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir?”, es el fragmento que interpreta Coronel, quien luce desanimada, razón por la cual los usuarios de redes sociales le enviaron palabras de aliento, además de preguntarle sobre si se encontraba bien.

“Yo creo que por el bien de ella la salud mental y el futuro de su familia debería dejar las redes sociales”, “Sufriendo por el patrón”, “Ya tienes que aceptar que tienes q ser feliz por el bien de las gemelas déjale todo a Dios”, “Ánimo, te amamos, tienes un gran apoyo de la familia y te amamos y queremos que estés bien”, “Extrañas al Chapo”, “No llores” y “Échale ganas”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron a la esposa del narcotraficante.

Emma Coronel. Foto: Instagram @emma.coronel.official

¿Qué ha revelado Emma Coronel sobre su relación con “El Chapo”?

Emma ha contado que conoció a Joaquín Guzmán cuando ella era muy joven y que inicialmente no dimensionaba la magnitud de la vida que llevaba el narcotraficante. En el documental “Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks”, reveló que el capo le parecía un hombre atractivo e interesante.

¿Qué pasó con Emma Coronel después de salir de prisión?

Emma recuperó su libertad en septiembre de 2023, después de cumplir parte de la sentencia que recibió en Estados Unidos. Desde entonces comenzó a reconstruir su vida pública. Ha participado en proyectos relacionados con moda, modelaje, música y contenido digital.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando se presentó en la Semana de la Moda de Milán como modelo. Más recientemente, su aparición en el BelicoFest 2026 volvió a colocarla bajo los reflectores.

¿Dónde vive Emma Coronel actualmente?

Emma Coronel vive en California, Estados Unidos.

¿Qué pasó con “El Chapo” Guzmán?

Joaquín “El Chapo” Guzmán cumple una condena de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, Estados Unidos.