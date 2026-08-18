Maribel Guardia es la reina de cualquier estilo, ya sea moderno y elegante, casual o deportivo, siempre eleva sus atuendos a otro nivel con un toque de sensualidad, por lo que impone tendencia en redes sociales sobre qué ropa usar.

Recientemente fue tema de conversación en redes sociales por compartir fotografías en las que aparece luciendo su silueta de infarto, ataviada con uno de los atuendos que usa en la obra musical Perfume de Gardenia.

En dichas imágenes, la actriz hizo alarde de su vientre marcado y trabajadas curvas que conserva a sus 67 años de edad . Una de las prendas que usó fue un pantalón ajustado de cintura baja y aberturas sobre los muslos, a juego con un top tank de escote revelador y manga larga.

Las prendas se lucieron en color azul eléctrico con pedrería brillante y flecos asimétricos. Combinó el conjunto con un penacho de plumas en diferentes tonos de azul, así como zapatillas de tacón de aguja.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial rosado, blush, un cat eye negro y sombras azules; su cabello se lució peinado en mechones ondulados bajo el accesorio emplumado.

En las imágenes posó junto a sus coprotagonistas en la obra, Laura Flores y Marjorie de Sousa. “Con dos muñecas. No te pierdas hoy Perfume de Gardenias con un elenco multiestelar. Teatro San Rafael, boletos en taquilla”, escribió en el pie de foto promocionando su obra de teatro.

La actividad de la celebridad en redes sociales ocurre días después de que surgiera una nueva polémica que la sigue vinculando con su nuera Imelda Tuñón por la custodia y herencia del pequeño José Julián, su nieto.

El conflicto por la herencia que dejó Julián Figueroa a su hijo ha generado controversia de nueva cuenta, luego de que Imelda Tuñón promoviera un amparo para reclamar que no fue notificada correctamente de su destitución como tutora testamentaria de su hijo. El esposo de Maribel Guardia, Marco Chacón, explicó que el recurso busca aclarar presuntas irregularidades en el proceso judicial.

La disputa también alcanza al testamento de Julián Figueroa, pues el abogado de Imelda sostiene que el documento que deja como heredero universal al niño José Julián sería falso.

Sin embargo, Chacón aseguró que hasta ahora no existen peritajes oficiales que hayan determinado que el testamento o la firma sean falsos.

De acuerdo con Marco Chacón, Maribel no tiene interés en la herencia que su hijo le haya dejado al menor. No obstante, señaló que si el juicio sobre el testamento se pierde, la madre del niño podría reclamar la mitad de la herencia.