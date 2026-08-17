Kunno desmintió que Ángela Aguilar esté embarazada de su esposo Christian Nodal, luego de los rumores que surgieron tras la celebración del cumpleaños número 58 de Pepe Aguilar.

El influencer y creador de contenido aseguró que el cambio físico de la cantante no tiene relación con un embarazo, sino con que actualmente está de vacaciones, descansando en casa y disfrutando de la comida.

A continuación, te contamos qué dijo exactamente Kunno sobre los rumores y la polémica en redes sociales.

¿Qué dijo Kunno sobre el supuesto embarazo de Ángela Aguilar?

Después de que circularan imágenes de la fiesta de cumpleaños de Pepe Aguilar, varios internautas aseguraron que el abdomen de Ángela lucía diferente y señalaron que no estaba bebiendo alcohol, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible embarazo.

Cuestionado por la prensa, Kunno negó que su amiga esté esperando un bebé y afirmó que, si algún día hubiera una noticia que compartir, lo haría.

“Pues es que ya le dicen de todo a mi niña. La verdad, lo que les puedo decir es que cuando yo les pueda contar algo, se los voy a contar”.

El influencer también recordó el caso de Paris Hilton, quien fue criticada por asumir erróneamente que una mujer estaba embarazada debido a su abdomen.

“Tenemos que dejar ese tabú de creer que cada vez que vemos una pancita alguien está embarazada”.

Kunno agregó:

"O sea, de verdad familia, cuando uno tenga que dar la noticia, da la noticia...es normal de repente uno que le gusta meter a la comidita y sale adelante con un vestido pegado, o sea natural".

Kunno responde a las críticas por el cuerpo de Ángela Aguilar

Kunno, recientemente anunciado como participante de La Granja VIP 2026, insistió en que el cuerpo de Ángela simplemente refleja que está disfrutando de un periodo de descanso lejos de los escenarios.

“Déjenmela en paz, está descansando. Pues a ver, si no la quieren en los escenarios porque me la están bajando ustedes con tanta crítica y tanta juzgada, o sea pues ¿qué esperan que haga? Está de vacaciones disfrutando en su casa, comiendo”.

Asimismo, aseguró que cuando la cantante retome su carrera artística volverá a enfocarse en su preparación física.

“Ya que le toque subirse al escenario se pondrá a dieta, fitness y divina”.