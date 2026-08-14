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La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar, pues los problemas de convivencia cada día son más notorios. Luego de que Yahir acusara a sus compañeros de dormir todo el día y no dar contenido, Cynthia Klitbo denunció que su compañera argentina, Flor Vigna, no coopera en los quehaceres del hogar.
Klitbo incluso la llamó “puerca” y aseguró que sus “calzones huelen horrible”.
Acá te contamos todo lo que dijo Klitbo de Flor Vigna y lo que opinaron las redes sociales.
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Cynthia Klitbo llama “huevona” a Flor Vigna por no cooperar en las tareas de limpieza
En redes sociales se hizo viral el momento en el que Cynthia Klitbo mira directamente a la cámara para arremeter contra Flor Vigna. La actriz acusa a su compañera de no cooperar en las tareas de limpieza e incluso habló sobre el olor de la argentina.
“A mí la gente huevona me molesta, demasiado, y esta mujer es muy huevona. Yo no me imagino a qué le huele la cola. Y de repente la ves con los pies en la mesa, y come así [con la boca abierta]. Yo no puedo con ella. Y aparte va de uno en otro -‘es que yo como soy extranjera’, no, se ha ganado la animadversión porque jode, no colabora, no limpia nada”, expresó.
Cynthia también aseguró que la argentina deja poca comida en las ollas para no lavarlas y que tampoco coopera para vaciar y lavar el bote de basura.
“La verdad sí es muy desesperante, pero yo aquí me tengo que quedar”, sentenció.
Pero esta no fue la única ocasión en que Klitbo habló de la falta de limpieza de Flor. Mientras conversaba con Mariana Ochoa, la actriz llamó a su compañera “puerca” y aseguró que “sus calzones huelen horrible”.
“Me cae mal por puerca, porque no tiene la educación de saber que al lado hay otra persona y que los límites llegan hasta donde empiezan los de la otra persona. Yo me imagino que sus calzones huelen horrible... no se puede ser tan cochina en la vida”, expresó.
Las redes reaccionan a las acusaciones de Cynthia Klitbo contra Flor Vigna
En redes sociales, los comentarios se dividieron entre quienes le daban la razón a Cynthia y quienes defendían a Flor.
Otros consideraron que lo que dijo Cynthia sobre Flor era bullying y la llamaron hipócrita, pues anteriormente se había quejado de que le hacían bullying por sus ronquidos.
Alguien más señaló que la conversación sobre la limpieza de Flor le daba pereza, pues no veía el reality para saber quién limpiaba más.
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Entre los comentarios más destacados se encuentran:
- “Lo bueno que ella está a favor de decir las cosas de frente y está en contra del bullying”.
- “Yo estoy con Cynthia, esa mujer es insoportable”.
- “¿Querían sangre? Madre Cynthia lo va a servir. Y mentiras no dijo, se ha bañado 2 veces en 3 semanas”.
- “Mentiras no dijo jaja, a todos veo limpiar, cocinar o hacer algo, pero a ella no”.
- “Pero no le digan nada de sus ronquidos porque eso sí es bullying, señora incongruente”.
- “Independientemente de lo que haya pasado entre ellas. Me resulta desagradable escuchar hablar así a una mujer de otra mujer, hoy se me cayó Cynthia, están injustamente en contra de Flor”.
- “Ay, qué pereza cuando se ponen a joder por estas cosas, ¿cuándo será que se centran en dar contenido, no en ver quién limpia más? No es reality de limpieza, a nadie le interesa ver cómo friegan los trastes o lavan baños”.
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