La residencia de Harry Styles en México terminó, pero los conciertos del cantante británico continúan dando de qué hablar. Después de que Ticketmaster señalara que las seis presentaciones del exintegrante de One Direction fueron un éxito y que se hubieran necesitado 46 fechas para responder a la alta demanda de boletos, una fan alertó en redes sociales sobre unas gomitas que recibió como freebie y que, según su relato, le provocaron efectos similares a los de una droga.

Aquí te contamos qué ocurrió y cuáles fueron las reacciones de otros fans ante la experiencia compartida en redes sociales.

Fan de Harry Styles asegura que consumió gomitas con supuesta droga

Una fan de Harry Styles relató en un grupo de Facebook que tuvo una experiencia inesperada después de consumir unas gomitas que recibió como freebies durante uno de los conciertos del cantante en México.

La fan explicó que dichas gomitas no tenían empaque ni un aviso de qué contenían. Según cuenta, las consumió mientras organizaba los objetos que había recibido en los conciertos del 7 y 10 de agosto y posteriormente comenzó a sentir efectos similares a los de una droga, a los que describió como "un viajesote".

“Amigas, avisen que traen truco JAJAJA, amigas me estoy pegando un viajesote. Hubieran avisado o tal vez no leí. [...] Les aviso más que nada para que no ocurran accidentes o regalen sus dulces, analícenlos bien porque yo no lo hice”, relató.

La fan también explicó en su publicación que creía que las gomitas las había recibido en el concierto del 10 de agosto y que ni siquiera le supieron raro.

Fan alerta por gomitas con supuesta droga en concierto de Harry Styles. Foto: FB

Fans reaccionan a las presuntas gomitas con droga

La publicación de la fan generó diversas reacciones entre el fandom del cantante de "As it was". Algunos usuarios señalaron que entregar alimentos o dulces sin revelar el tipo de contenido que traen podría representar un riesgo, especialmente para los niños.

“Qué peligro la persona que hizo eso, si encuentran quién es, publíquenlo. No está bien drogar a las personas, imagínate que lo come un niño o que alguien más se intoxique”, escribió una fan.

Otra persona aseguró que trabajaba en el Estadio GNP Seguros, donde se realizaron los conciertos, y afirmó que durante las últimas presentaciones ya no se permitió el ingreso de dulces.

“Por eso, los últimos días no dejaron entrar dulces, hubo muuuchos casos (trabajo ahí) y tú lo cuentas gracioso, pero quién sabe con qué intención lo dieron, siempre cuídense mucho”, escribió.

Una usuaria incluso comentó que acostumbraba darle a su hija los dulces que recibía como freebies en los conciertos.

“Avisen amigueeees, yo a mi hija le di dulcesitos de mis freebies”.

Otro usuario criticó la situación y señaló que este tipo de incidentes podría afectar la tradición de intercambiar freebies durante los conciertos.

“Bravo p*ndejos (harries). Además de tergiversar la tradición de los freebies, uno ya no podrá regalar/recibir a gusto dulces, comida, bebidas por su propio fandom por el miedo a ser drogadx”.

Por el momento, las autoridades correspondientes no han comentado al respecto.