Pati Chapoy huyó de la prensa después de que se le pidiera una disculpa pública por la polémica de Pedro Sola y sus comentarios acerca de querer envenenar a los perros. ¿Qué dijo la titular de Ventaneando?

La presentadora encendió la polémica en redes sociales luego de que la prensa mexicana la cuestionara sobre el tema de Sola y le pidiera una disculpa por haberse reído de las insinuaciones de su colaborador sobre matar a los perros y enviar a sus dueños al psiquiatra.

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Mientras asistía a la graduación de Cristian Castro en el hotel Royal de Tlalpan, Chapoy fue abordada por varios colegas reporteros quienes le preguntaron el por qué no había ofrecido una disculpa tras el escándalo, a lo que respondió que sí lo había hecho, enseguida, en una actitud indignada captada por las cámaras, Pati huyó sin querer decir nada más.

“Señora, ¿usted por qué no hizo una disculpa pública después de toda esa polémica de los perritos?”, le preguntó una reportera, a lo que la presentadora de Ventaneando respondió: “¡Ash! Pero sí me disculpé”.

Ante la insistencia de la reportera sobre cómo tomó los comentarios y las peticiones de disculpas públicas por parte de la gente, la figura televisiva dijo en tono evasivo que no les debía “nada”.

🚩 Ver a la Chapoy huir de la prensa, es cine 🚬



Un aumento de sueldo a la reportera que le preguntó 👏🏼👏🏼👏🏼🤣🤣🤣 pic.twitter.com/L1EiyIf7Yw — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 12, 2026

¿Qué dijeron Pedro Sola y Pati Chapoy sobre los perros?

Hace unas semanas, Pedro Sola causó la furia del público luego de hacer comentarios apologéticos al maltrato animal en el programa Ventaneando, en los que expresó sus ganas de envenenar a los perros y matar a sus dueños.

Según dijo, no soporta ver a las mascotas en lugares públicos y cada vez que ve a uno le dan ganas de “aventarles carne envenenada” y “darle un balazo a los dueños” que los llevan en carriolas.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada (..) O los que llevan tres en una carriola, dan ganas de darle un balazo a los dueños”.

En torno a estos comentarios, Pati Chapoy se burló y coincidió que la gente está mal por tratar de esa manera a los perros y dijo que le daban ganas de mandar a las personas con perros al psiquiatra. “Dan ganas de darles una tarjeta de un psiquiatra”, apuntó en vivo.

Ante la presión mediática y el llamado al boicot al programa, Sola se vio obligado a emitir una disculpa alegando que sus comentarios fueron hechos sin pensar e influenciados por la edad.