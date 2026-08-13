Si estás por tramitar o renovar tu pasaporte mexicano, hay una duda muy común: ¿todavía es necesario llevar fotografías tamaño pasaporte? La respuesta general es no. Actualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realiza la captura de fotografía y demás datos biométricos directamente durante la cita, por lo que la mayoría de los solicitantes ya no necesitan llevar fotografías impresas.

La fotografía se toma durante la cita

En las oficinas de pasaportes de la SRE y en muchas representaciones consulares, la imagen del solicitante se captura digitalmente como parte del proceso de registro biométrico. Además de la fotografía, el personal toma huellas dactilares y realiza la lectura del iris para integrar la información al documento de viaje.

Por ello, quienes tramiten el pasaporte mexicano en condiciones normales únicamente deben presentarse con la documentación requerida y no necesitan acudir con fotos.

¿Existen excepciones?

Sí. Aunque la regla general es que las fotografías se toman en las oficinas de la SRE, la dependencia señala en sus requisitos oficiales que, de manera extraordinaria, puede solicitarse la entrega de dos fotografías tamaño pasaporte, a color, de frente, con fondo blanco, sin lentes y tomadas recientemente.

Esta disposición suele aplicarse en casos específicos o cuando alguna oficina requiere documentación adicional para agilizar el trámite. Por ello, la recomendación es revisar las indicaciones de la oficina donde se realizará la cita o seguir las instrucciones que la SRE envíe al confirmar el trámite.

¿Para qué sirve el pasaporte mexicano?

Además de ser un documento de identificación oficial y de viaje, el pasaporte mexicano permite a sus titulares solicitar asistencia y protección consular en caso de emergencias en el extranjero.

Vigencia del pasaporte mexicano

Las opciones de vigencia disponibles son:

1 año: Exclusivo para menores de tres años y para personas que requieren protección consular o regresar a México sin cumplir todos los requisitos ordinarios.

3 años: Disponible para ciudadanos mexicanos y trabajadores agrícolas.

6 años: Para ciudadanos mexicanos.

10 años: Para ciudadanos mexicanos.

Costos del pasaporte mexicano en 2026

Los derechos para la expedición del pasaporte son los siguientes:

Pasaporte de 1 año: 920 pesos

Pasaporte de 3 años: 1,795 pesos

Pasaporte de 6 años: 2,440 pesos

Pasaporte de 10 años: 4,280 pesos

Descuento del 50%

Las personas mayores de 60 años, las personas con discapacidad y los trabajadores agrícolas temporales en Canadá pueden acceder a un descuento del 50%.

Con el beneficio, las tarifas quedan así:

Pasaporte de 1 año: 460 pesos

Pasaporte de 3 años: 900 pesos

Pasaporte de 6 años: 1,220 pesos

Pasaporte de 10 años: 2,140 pesos

Cómo sacar una cita para el pasaporte

Por teléfono

Identifica la oficina donde realizarás el trámite.

Ten a la mano tu CURP.

Llama al 55 893 24827 de 8:00 a 20:00 horas.

Sigue las instrucciones del sistema.

Confirma tus datos personales.

Recibirás los formatos correspondientes por correo electrónico.

Imprime la hoja de pago y realiza el depósito en el banco autorizado.

Por internet

Ingresa a citas.sre.gob.mx.

Accede con tu cuenta LlaveMx o correo electrónico.

Captura tu CURP y datos personales.

Selecciona la vigencia del pasaporte.

Elige oficina, fecha y horario.

Descarga los formatos enviados por la SRE.

Realiza el pago correspondiente.

Por WhatsApp

Guarda el número +52 55 893 24827.

Envía la palabra"Hola".

Sigue las instrucciones del chatbot.

Selecciona oficina y fecha.

Confirma tus datos.

Recibe e imprime los formatos para concluir el trámite.

Requisitos para tramitar el pasaporte

La SRE solicita:

Documento que acredite la nacionalidad mexicana (acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad, entre otros, cuando sea necesario).

Identificación oficial vigente en original.

Comprobante de pago de derechos.

Hoja de confirmación de cita.

En el caso de menores de edad, la presencia de ambos padres o tutores e identificaciones correspondientes.

¿Cómo es la cita?

El día de la cita se recomienda llegar al menos 15 minutos antes. Una vez que el personal verifica la documentación, se realiza la captura de datos biométricos, incluida la fotografía oficial que aparecerá en el pasaporte. Posteriormente, dependiendo de la oficina y la carga de trabajo, el documento puede entregarse tras un tiempo de espera que generalmente va de 10 a 60 minutos.

La mayoría de las personas ya no deben llevar fotografías para tramitar el pasaporte mexicano, porque la SRE toma la imagen digital durante la cita biométrica. Sin embargo, la dependencia mantiene una excepción en la que, de manera extraordinaria, puede solicitar dos fotografías tamaño pasaporte para determinados trámites o situaciones específicas. Por ello, conviene revisar cuidadosamente las instrucciones recibidas al agendar la cita.