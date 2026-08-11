Si estás cerca del retiro y buscas aumentar tu pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Modalidad 40 puede ser una de las alternativas para mejorar el salario con el que se calcule tu pensión. ¿Sabes qué requisitos pide el instituto para solicitarla? Aquí te compartimos todos los detalles de este trámite para que tú también te jubiles con más dinero.

Cientos de trabajadores tienen dudas sobre lo que es la Modalidad 40 del IMSS, especialmente cuánto cuesta, cuántas semanas necesitas, qué salario puedes elegir y si realmente permite obtener una pensión de mayor monto.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS?

La Modalidad 40, cuyo nombre oficial es Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio, permite a determinados trabajadores que dejaron de cotizar como empleados continuar realizando aportaciones al IMSS por su cuenta.

Requisitos para inscribirse a la Modalidad 40 del IMSS

Contar con un mínimo de 52 semanas acreditadas bajo el régimen obligatorio en los últimos 5 años anteriores a la baja

Realizar el trámite mediante solicitud por escrito dentro de un plazo no mayor a 12 meses a partir de la fecha de baja

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico.

Documentos en Subdelegación:

Identificación oficial vigente (Original y una copia)

Escrito libre solicitando la inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, con firma autógrafa o huella digital (Original y una copia)

Comprobante de domicilio (Original y una copia).

¿Cómo tramitar la Modalidad 40 del IMSS en 2026?

El trámite puede realizarse de manera presencial o en línea. Para iniciar el procedimiento en línea, el IMSS solicita, entre otros datos, CURP y un correo electrónico válido. También existe la opción presencial en la subdelegación correspondiente.

¿Quién puede inscribirse a la Modalidad 40 en 2026?

De acuerdo con el IMSS, lo puede hacer:

-El asegurado dado de baja en el régimen obligatorio o, en su caso, la persona que autorice para realizar el trámite con carta poder

-Las personas trabajadoras que hayan sido dadas de baja en el régimen obligatorio del IMSS.

¿Cuántas semanas necesito para entrar a Modalidad 40?

Para inscribirte a la Modalidad 40, el requisito clave es contar con 52 semanas cotizadas en los últimos cinco años antes de la baja.

¿Cuánto cuesta la Modalidad 40 en 2026?

El costo no es una cantidad fija para todos: depende del salario con el que decidas cotizar y de la cuota aplicable en 2026. La aportación se calcula sobre el salario base de cotización elegido, respetando los límites establecidos por el IMSS.

¿Puedo entrar a Modalidad 40 si todavía estoy trabajando?

La Modalidad 40 está diseñada para personas que ya causaron baja del régimen obligatorio.