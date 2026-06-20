Si estás pensando en viajar al extranjero y tu pasaporte mexicano ya venció o está por expirar, es momento de iniciar el trámite de renovación. En 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene un proceso ágil y actualizado que incluso permite agendar la cita de manera rápida desde tu celular, incluyendo la opción de hacerlo a través de WhatsApp.

Aunque el pasaporte no se renueva directamente por WhatsApp, esta herramienta sí facilita uno de los pasos más importantes: la programación de la cita. A partir de ahí, deberás cumplir con ciertos requisitos, cubrir el pago correspondiente y acudir personalmente a una oficina para concluir el trámite.

Vigencias y costos del pasaporte mexicano en 2026

Antes de iniciar tu renovación, es importante conocer las opciones disponibles. El pasaporte mexicano puede tramitarse con diferentes periodos de vigencia:

1 año: exclusivo para menores de 3 años o casos especiales.

3 años, 6 años y 10 años: disponibles para ciudadanos mexicanos.

En cuanto a los costos actualizados en 2026:

1 año: 920 pesos.

3 años: 1,795 pesos.

6 años: 2,440 pesos.

10 años: 4,280 pesos.

Además, hay descuentos del 50% para adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales, lo que reduce considerablemente el costo del documento.

Requisitos para renovar tu pasaporte

Una vez que tengas claro el tipo de pasaporte que necesitas, deberás reunir los siguientes documentos:

Documento que acredite la nacionalidad mexicana (como acta de nacimiento o carta de naturalización).

(como acta de nacimiento o carta de naturalización). Identificación oficial vigente (INE, pasaporte anterior, licencia, entre otros).

Comprobante de pago de derechos.

Hoja de confirmación de la cita.

Pasaporte anterior (en caso de renovación).

En caso de robo o extravío, será necesario presentar un acta levantada ante la autoridad correspondiente. Para menores de edad, también se requiere la presencia de ambos padres.

Cómo agendar tu cita por WhatsApp

Una de las opciones más prácticas en 2026 es agendar tu cita directamente desde WhatsApp. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Guarda el número oficial: (+52) 55 8932 4827.

Envía un mensaje con la palabra “Hola”.

Sigue las instrucciones del chatbot.

Selecciona la oficina, fecha y horario disponibles.

Proporciona tu CURP y datos personales.

Recibe por correo electrónico la confirmación y formatos necesarios.

Después de esto, deberás imprimir el formato de pago y acudir al banco para cubrir el costo del trámite.

Cómo es la cita el día del trámite

El día de tu cita deberás presentarte con puntualidad, preferentemente 15 minutos antes, llevando todos tus documentos en orden. No es necesario llevar fotografías, ya que se toman de manera digital en la oficina.

Durante el proceso:

Entregarás tus documentos para verificación.

Te tomarán fotografía, huellas dactilares y datos biométricos.

Se validará la información registrada previamente.

Una vez completado el procedimiento, el tiempo de entrega suele ser rápido. En muchos casos, el pasaporte se entrega el mismo día tras una espera que puede ir de 10 a 60 minutos.

Si preparas tus documentos con anticipación y sigues cada paso correctamente, podrás obtener tu nuevo pasaporte sin complicaciones y listo para tu próximo viaje.