Obtener la visa americana de turista es clave para quienes desean viajar a Estados Unidos, ya sea por vacaciones, visitas familiares o incluso por negocios breves. Aunque el trámite puede parecer intimidante al inicio, en realidad es un proceso estructurado que, con la información correcta, resulta mucho más sencillo de lo que parece. Eso sí, hay requisitos indispensables que deberás cumplir sin excepción.

A continuación, te explicamos de forma clara qué necesitas para solicitar la visa B1/B2 y aumentar tus probabilidades de obtenerla.

Pasaporte vigente: el primer requisito básico

El punto de partida es contar con un pasaporte mexicano vigente. Este documento es fundamental, ya que no podrás avanzar en el proceso sin él. Su número será necesario para llenar la solicitud oficial, además de que deberás presentarlo el día de tu cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y en la entrevista consular.

Si aún no tienes pasaporte o está por vencer, lo mejor es tramitarlo antes de iniciar cualquier otro paso.

Formulario DS-160 y pago de la visa

El siguiente paso es completar el formulario DS-160, una solicitud en línea que deberás llenar con tus datos personales, motivos de viaje y antecedentes. Al finalizar, el sistema generará un código de barras que te permitirá dar seguimiento a tu trámite.

Posteriormente, tendrás que crear una cuenta en el sistema de citas para solicitantes de visa, donde registrarás tu solicitud y recibirás instrucciones para continuar.

En esta etapa también deberás cubrir el pago correspondiente a la visa, que actualmente es equivalente a 185 dólares. Es importante tener en cuenta que este pago no garantiza que la visa será aprobada, ya que la decisión final depende de un oficial consular.

Cita en el CAS: datos biométricos y fotografía

Una vez realizado el pago, deberás agendar tu cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS). En este lugar se toman tus datos biométricos, como huellas digitales y fotografía oficial.

Para este trámite necesitas llevar:

Pasaporte mexicano vigente.

Confirmación del formulario DS-160.

Hoja de tu cita impresa.

Es importante acudir con lo necesario y respetar las normas del lugar, ya que hay restricciones sobre el ingreso de dispositivos electrónicos y ciertos objetos.

La entrevista: el momento clave

La entrevista en la embajada o consulado es el paso decisivo para obtener la visa. Ese día, deberás presentarte con:

Aunque no siempre es obligatorio, también es recomendable llevar tu confirmación de cita y el comprobante de pago.

Durante esta entrevista, el oficial consular evaluará tu perfil y determinará si cumples con los requisitos para viajar a Estados Unidos de manera temporal.

Demostrar vínculos con México

Uno de los aspectos más importantes en todo el proceso es demostrar que tienes razones sólidas para regresar a México después de tu viaje. Este criterio se basa en la legislación estadounidense, que busca asegurar que los visitantes no se queden de manera irregular.

Entre los factores que más influyen se encuentran:

Tener empleo estable.

Estar inscrito en una institución educativa.

Contar con familia o propiedades en México.

Cuanto más claros sean estos vínculos, mayores serán tus probabilidades de obtener la visa.

Documentos adicionales: un respaldo útil

Aunque en la mayoría de los casos solo te pedirán pasaporte y confirmación del DS-160, es recomendable llevar documentos que respalden tu situación en caso de que el oficial los solicite.

Algunos ejemplos son:

Constancia laboral.

Carta de estudios.

Recibos de nómina o estados de cuenta.

Declaraciones fiscales.

Estos documentos pueden ayudarte a demostrar solvencia económica y arraigo en el país, lo cual puede ser determinante si surgen dudas durante la entrevista.

Un proceso sencillo, pero decisivo

Solicitar la visa americana de turista no es complicado si sigues cada paso con atención y preparas tus documentos correctamente. Sin embargo, es importante recordar que la decisión final siempre estará en manos del oficial consular.

Cumplir con estos requisitos y presentarte con confianza en tu entrevista puede marcar la diferencia para obtener tu visa en el primer intento.