Obtener una visa americana implica cumplir varios pasos antes de la entrevista consular, y uno de los más importantes es la cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS). Aunque este procedimiento suele ser rápido, acudir sin los documentos necesarios o llevar objetos prohibidos puede ocasionar retrasos e incluso la reprogramación de tu cita. Conocer qué debes presentar y qué artículos no están permitidos te ayudará a completar este trámite sin contratiempos.

¿Qué es el CAS y por qué es importante?

El CAS, o Centro de Atención al Solicitante de Visa, es una instalación donde los solicitantes de visa estadounidense realizan el registro de sus datos biométricos antes de la entrevista en el consulado o embajada.

En estos centros se lleva a cabo la captura de huellas dactilares, la toma de fotografía digital y la verificación de la información contenida en el formulario DS-160. A diferencia de los consulados, en el CAS no se realiza ninguna entrevista relacionada con la aprobación o rechazo de la visa.

Es importante recordar que los CAS suelen estar ubicados cerca de los consulados, pero en edificios separados, por lo que es recomendable verificar la dirección exacta antes de acudir a la cita.

¿Qué documentos son obligatorios para acudir al CAS en 2026?

Aunque el proceso es sencillo, los solicitantes deben presentarse con la documentación indispensable para poder completar el registro biométrico.

Los documentos obligatorios son:

Pasaporte mexicano vigente para viajar a Estados Unidos.

Página de confirmación del formulario DS-160.

Hoja de confirmación de la cita impresa.

Sin estos documentos, el personal del centro no podrá continuar con el trámite y el solicitante podría tener que reprogramar su cita.

¿Qué sucede durante la cita en el CAS?

La visita al Centro de Atención al Solicitante generalmente dura pocos minutos.

Una vez que llegas al lugar, el procedimiento suele desarrollarse de la siguiente manera:

Presentas tu pasaporte y la confirmación del formulario DS-160.

El personal verifica la documentación.

Te asignan una ventanilla de atención.

Te toman una fotografía digital que aparecerá en tu visa en caso de ser aprobada.

Registran tus huellas dactilares mediante un escáner electrónico.

Se valida la información de tu expediente.

Si existe algún problema con los documentos o con los datos registrados, el solicitante es enviado a un área especializada para corregir la situación antes de continuar.

Objetos prohibidos en el CAS

Por motivos de seguridad, existen artículos que no pueden ingresar a las instalaciones del CAS.

Entre los principales objetos restringidos se encuentran:

Dispositivos USB.

Encendedores.

Objetos que puedan ser utilizados como armas.

Teléfonos celulares encendidos.

Aunque los celulares pueden permitirse en algunos casos, deben permanecer apagados durante la estancia en las instalaciones. Además, al ingresar, un oficial de seguridad revisará las pertenencias de cada visitante.

Para agilizar el acceso, se recomienda acudir únicamente con la documentación necesaria y evitar llevar mochilas o artículos que no sean indispensables.

¿A qué hora debes llegar?

Las autoridades recomiendan presentarse aproximadamente 15 minutos antes de la hora programada.

Llegar con anticipación permite pasar los filtros de seguridad, localizar la fila correspondiente y evitar problemas derivados del tráfico o retrasos inesperados.

El Consulado de Estados Unidos informó que ya no es posible programar la cita biométrica en el CAS y la entrevista consular para el mismo día. Actualmente, los solicitantes deben acudir al CAS al menos 48 horas antes de su cita en el consulado.

Las personas que tenían ambas citas programadas para la misma fecha recibirán una notificación con una nueva fecha para acudir al CAS. En caso de no recibir el aviso correspondiente, deberán comunicarse con el centro de servicio para obtener información sobre su expediente.

¿Qué pasa después de acudir al CAS?

Una vez concluido el registro biométrico, el siguiente paso es asistir a la entrevista consular en la embajada o consulado de Estados Unidos.

Durante esa entrevista se analizará la solicitud y se determinará si la visa es aprobada o no. Si el resultado es favorable, el pasaporte con la visa estampada se enviará mediante servicio de paquetería o podrá recogerse posteriormente en el punto indicado por las autoridades consulares.

El tiempo de entrega suele variar entre dos semanas y dos meses, dependiendo de la carga de trabajo y de las características de cada trámite.

Para evitar contratiempos en el trámite de la visa americana durante 2026, verifica con anticipación que cuentas con tu pasaporte vigente, la confirmación del formulario DS-160 y la hoja de tu cita. Además, procura llevar únicamente lo indispensable y respetar las restricciones sobre objetos prohibidos dentro del CAS. Una preparación adecuada puede hacer que este paso del proceso sea rápido, sencillo y sin retrasos innecesarios.