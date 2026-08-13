El Topo Mayor Héctor ‘Chino’ Méndez, líder de la brigada mexicana Topos Azteca, protagonizó un tenso intercambio de palabras con el periodista colombiano Néstor Morales, de la estación Blu Radio, luego de que el comunicador cuestionara su ingreso al país sin autorizaciones oficiales del gobierno para participar en las tareas de búsqueda y recate tras el terremoto de 7.4 que azotó el país el lunes pasado.

¿Qué ocurrió? ¿Se peleó el Topo Mayor con el locutor? A continuación te contamos todo lo ocurrido sobre la llegada de los rescatistas mexicanos a las zonas de desastre por el terremoto que ha dejado más de 260 fallecidos hasta los últimos reportes.

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Después de que la organización civil llegara a Colombia para apoyar en las labores, el Topo Mayor dio una entrevista a Blu Radio vía llamada telefónica, donde el locutor lo cuestionó por haber llegado al país sin autorización del gobierno y resaltó que organizaciones como la de los Topos Azteca requieren obligatoriamente permisos y una coordinación oficial del gobierno para poder hacer su labor.

Morales preguntó con insistencia: “¿Cuántos topos como usted llegaron a Cali (...)? ¿Llegaron coordinados y autorizados por el gobierno nacional?”.

Ante esto, el Topo Mayor respondió contundente que no estaban haciendo una labor política ya que los integrantes de la organización de rescatistas no son políticos ni diplomáticos, sino que son personas que se dedican a ayudar a los demás en desastres como el terremoto ocurrido hace unos días.

“Nosotros somos voluntarios y atendemos el llamado del deber. Nosotros no somos diplomáticos, no solicitamos permisos, sino que acudimos a donde el deber nos llama. Si me pongo a seguir protocolos de tipo administrativo burocráticos, nunca voy a ningún lado”, apuntó el hombre de 80 años.

Y agregó que sus preguntas en torno a la llegada a Colombia sin autorización lo estaba metiendo en un “lío” y en una “trampa”. Tras la discusión y tras poner en claro sus intenciones en el país junto a Topos Azteca, Hernández cortó la llamada.

“Usted me quiere meter en un lío (...) Como que me quiere poner una trampa. Por favor vámonos respetando, vámonos ubicando, nosotros somos voluntarios y venimos a trabajar”, respondió el Topo.

El intercambio de palabras en la emisión en vivo rápidamente generó polémica en redes sociales, donde surgieron posturas encontradas sobre la presencia de los Topos Azteca en Colombia.

Mientras algunos usuarios defendieron a los rescatistas mexicanos y destacaron su disposición para ayudar desinteresadamente a la comunidad después del terremoto, otros se unieron a las críticas y cuestionamientos del por qué un equipo de búsqueda y rescate extranjero llegó al país.

Cabe resaltar que los permisos del gobierno han sido tema de conversación desde el miércoles debido a que el gobierno colombiano estableció limitaciones para recibir apoyo internacional en medio de su emergencia.

Según se reportó, David Santiago Tamayo Roldán, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), informó que Colombia únicamente recibirá ayuda para la búsqueda y rescate de países como Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, por lo que México queda fuera de dichas autorizaciones.