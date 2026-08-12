Si eres uno de los jóvenes convocados que presentarán el Examen de Control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es importante que sepas que hay una indicación que no debes pasar por alto: la universidad estableció una lista de objetos que no pueden ingresar a la hora de hacer la prueba. ¿Ya sabes cuáles son? Aquí te contamos todo los detalles para que no sufras algún contratiempo.

Miles de aspirantes de la UNAM comenzaron este miércoles 12 de agosto a presentar el Examen de Control, una evaluación extraordinaria que surgió después de las irregularidades detectadas (uso de Inteligencia Artificial) en el proceso de admisión a licenciatura.

Pero en esta razón, la Máxima Casa de Estudios decidió hacer el examen de manera presencial, en vez de en línea, esto con la finalidad de garantizar la seguridad en los resultados obtenidos por parte de los solicitantes.

¿Qué objetos están prohibidos en el Examen de Control de la UNAM?

La lista de cosas que no debes llevar incluye:

Teléfonos celulares (no se podrá usar)

(no se podrá usar) Mochilas (no se permitirá el acceso)

(no se permitirá el acceso) Bolsas (no se permitirá el acceso)

(no se permitirá el acceso) Bultos grandes (no se permitirá el acceso).

La recomendación es acudir a la sede sin estos objetos, ya que las restricciones forman parte de las condiciones establecidas para la aplicación de la prueba.

Mañana 12 de agosto inicia la aplicación del Examen de Control Presencial > https://t.co/xyZY073sDI pic.twitter.com/W77XDE0SeV — UNAM (@UNAM_MX) August 12, 2026

¿Qué sí puedo llevar al Examen de Control de la UNAM?

La UNAM indicó que los aspirantes deben presentarse con dos elementos indispensables:

Identificación oficial vigente con fotografía Comprobante de cita impreso.

Además, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) pidió a los aspirantes llegar una hora antes de la hora señalada en su cita para realizar el registro de ingreso.

¿Qué pasa si llevo un objeto prohibido?

De acuerdo con la información difundida sobre el Examen de Control, llegar con alguno de los objetos restringidos puede ser motivo para que no te dejen entrar.

¿Cuándo se aplica el Examen de Control de la UNAM 2026?

El Examen de Control Presencial se aplica del 12 al 19 de agosto. La UNAM distribuyó a más de 58 mil aspirantes en cuatro sedes: León, Oaxaca, Tijuana y Ciudad de México.

El calendario es el siguiente:

-León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto

-Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto

-Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto

-Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto.

En la CDMX, la aplicación se realizará en el Palacio de los Deportes, mientras que las otras sedes corresponden a instalaciones previamente determinadas por la Universidad.

¿Cuántas preguntas tiene el Examen de Control de la UNAM?

El examen consta de 120 reactivos y los aspirantes disponen de un máximo de tres horas para responderlos.

¿Quiénes deben presentar el Examen de Control UNAM 2026?

No todos los aspirantes a la UNAM deben presentar esta prueba. Cada aspirante debe consultar TU SITIO para conocer su sede, fecha y horario asignados.