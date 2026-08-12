Si eres de los que usa su celular para todo, lo lleva a todas partes, hace llamadas, manda mensajes y más, entonces, toma tus precauciones porque a partir del próximo sábado 15 de agosto de 2026 varias líneas de celulares dejarán de funcionar, por lo que las autoridades ya alertaron a la población e hicieron un llamado para que hagan el trámite correspondiente lo antes posible. ¡Entérate quiénes serán los primeros usuarios a los que les dejará de funcionar su línea de celular!

En unos días comenzará la primera etapa de suspensión de servicio de todas aquellas líneas que no hayan sido vinculadas al nombre de una persona y a su CURP. El trámite, que comenzó el pasado 9 de enero, continúa vigente, sin embargo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR) estableció un calendario con la finalidad de que el registro se haga de manera escalonada y ordenada, dando así más oportunidad para llevar a cabo el trámite digital.

¿Qué celulares dejarán de funcionar el 15 de agosto?

El 15 de agosto de 2026 vence el plazo para los números de celular cuya terminación es 0. Una vez vencida la fecha, el servicio será suspendido y se restablecerá una vez que se haga el trámite correspondiente.

¿Qué números de celular tienen que registrarse?

El calendario oficial quedó de la siguiente manera:

Terminación 0: 15 de agosto de 2026

Terminación 1: 31 de agosto de 2026

Terminación 2: 15 de septiembre de 2026

Terminación 3: 30 de septiembre de 2026

Terminación 4: 15 de octubre de 2026

Terminación 5: 31 de octubre de 2026

Terminación 6: 15 de noviembre de 2026

Terminación 7: 30 de noviembre de 2026

Terminación 8: 15 de diciembre de 2026

Terminación 9: 31 de diciembre de 2026.

Así que si tu número termina en 1, por ejemplo, todavía tienes hasta el 31 de agosto; si termina en 9, el plazo llega hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Qué pasa si no registro mi celular antes del 15 de agosto?

La suspensión implica que podrías perder el acceso normal a los servicios de tu línea. Durante la suspensión, el usuario únicamente podrá realizar llamadas a servicios de emergencia y determinados números de atención.

¿Cómo saber si mi celular está registrado?

Debes consultar con tu compañía telefónica si tu línea ya fue vinculada con tus datos. Las empresas de telefonía cuentan con mecanismos para realizar el proceso de identificación y, en algunos casos, consultar el estatus.

¿Qué necesito para registrar mi línea celular?

Los requisitos pueden variar según la modalidad y el proveedor, pero el proceso contempla la identificación del titular, con documentos como:

-INE

-Pasaporte

-CURP.

¿Qué celulares dejarán de tener servicio en agosto, septiembre y octubre?

Los números de celular cuya terminación sea 0, 1, 2, 3, 4 y 5 dejarán de brindar el servicio regular si no se vinculan a un titular.