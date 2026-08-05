Si estás planeando un viaje a Estados Unidos por turismo, compras o para visitar familiares, obtener la visa americana B1/B2 es uno de los requisitos más importantes.

Las fechas disponibles para entrevistas pueden variar significativamente entre un consulado y otro. Por ello, elegir la sede correcta puede ayudarte a obtener una cita mucho más rápido y adelantar tus planes de viaje.

El consulado con la cita más rápida en México

De acuerdo con el calendario de disponibilidad para agosto de 2026, el Consulado General de Estados Unidos en Nogales, Sonora, es la oficina con el menor tiempo de espera para una entrevista de visa americana por primera vez.

La fecha más próxima disponible es el 10 de agosto de 2026, lo que lo convierte en el consulado más rápido del país para realizar este trámite.

Dirección: Consulado General de Estados Unidos en Nogale, Calle San José s/n, Fraccionamiento Los Álamos, Nogales, Sonora, México, C.P. 84065.

Fechas de citas disponibles en los consulados de Estados Unidos en México

Según el sistema de citas, estas son las fechas más cercanas para entrevistas de primera vez:

Nogales: 10 de agosto de 2026.

Hermosillo: 24 de septiembre de 2026.

Tijuana: 23 de septiembre de 2026.

Nuevo Laredo: 5 de octubre de 2026.

Matamoros: 15 de octubre de 2026.

Mérida: 22 de octubre de 2026.

Guadalajara: 23 de octubre de 2026.

Monterrey: 23 de octubre de 2026.

Ciudad Juárez: 8 de diciembre de 2026.

Ciudad de México: 11 de diciembre de 2026.

Como puede observarse, la diferencia entre sedes puede ser de varios meses. Mientras Nogales ofrece entrevistas en agosto, algunas oficinas tienen disponibilidad hasta finales de año.

¿Cómo tramitar la visa americana por primera vez?

El proceso para solicitar una visa de turista B1/B2 consta de varias etapas.

1. Llenar el formulario DS-160

El primer paso es completar la solicitud electrónica DS-160, documento que contiene la información que revisará el oficial consular para decidir si aprueba o rechaza la visa.

En este formulario deberás proporcionar:

Datos personales.

Información del pasaporte.

Motivo del viaje.

Lugar donde te hospedarás.

Datos laborales.

Información familiar.

Antecedentes de salud y seguridad.

Al finalizar obtendrás una hoja de confirmación con código de barras, indispensable para continuar el trámite.

2. Crear una cuenta en el sistema de visas

Después de completar el DS-160, debes crear un perfil en el Sistema de Citas e Información de Visas del Departamento de Estado.

En esta plataforma podrás registrar tu solicitud, realizar el pago y programar las citas correspondientes para el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y la entrevista consular.

3. Pagar la solicitud

La visa de turista B1/B2 tiene un costo de 160 dólares.

Los solicitantes menores de 15 años pueden acceder a una tarifa reducida de 16 dólares si cumplen ciertos requisitos relacionados con la visa de sus padres o tutores.

El pago se realiza en efectivo mediante una referencia bancaria en sucursales autorizadas de Scotiabank o Citibanamex.

4. Acudir al Centro de Atención al Solicitante (CAS)

En el CAS se registran los datos biométricos del solicitante, incluyendo:

Fotografía digital.

Huellas dactilares.

Para esta cita es necesario presentar:

Pasaporte vigente.

Confirmación del formulario DS-160.

Confirmación de la cita.

5. Asistir a la entrevista consular

La entrevista es el paso decisivo del proceso.

El oficial consular hará preguntas relacionadas con:

Motivo del viaje.

Situación laboral.

Vínculos familiares.

Recursos económicos.

Historial de viajes.

La entrevista suele realizarse en español y normalmente dura pocos minutos. Con base en las respuestas y la información proporcionada en el formulario DS-160, el funcionario determinará si la visa es aprobada o rechazada.

¿Conviene elegir otro consulado?

Sí. Los solicitantes pueden optar por tramitar su visa en cualquier consulado o embajada de Estados Unidos en México que tenga disponibilidad, independientemente de su lugar de residencia.

Por esta razón, quienes buscan obtener una cita lo antes posible suelen revisar constantemente el calendario de todas las sedes para identificar opciones con menor tiempo de espera.

Actualmente, Nogales, Sonora, es el consulado con citas más rápidas para una visa americana de turista por primera vez, con disponibilidad desde el 10 de agosto de 2026. Para quienes desean viajar a Estados Unidos en el corto plazo, elegir esta sede podría significar ahorrar varios meses de espera en comparación con otros consulados del país.